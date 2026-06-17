1児の母・宮崎宣子、長男が完食した弁当公開「おにぎりの顔可愛い」「ブロッコリーの入れ方秀逸」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男が弁当を完食したことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「ブロッコリーの入れ方秀逸」顔息子が完食した付きおにぎり5個入り弁当
宮崎は「完食 ありがとうございます」とコメントを添え、弁当の写真を投稿。顔のある可愛らしいおにぎりや、黒豆、ハンバーグ、ブロッコリー、ポークビッツなどを彩りよく詰めた弁当と、幼い長男の手が写り込んだショットを公開している。宮崎は「ハンバーグ ポークビッツはまだマストらしい」「（おにぎりを）5個に増やしてブロッコリーも増やして結構食べるようになりました」と長男の成長の様子を報告している。
この投稿には「完食うれしいですね」「愛情が伝わるお弁当」「おにぎりの顔可愛い」「ブロッコリーの入れ方秀逸」「成長を感じる」「頑張りが報われた瞬間ですね」「ほっこりした」「おめでとうございます」などの反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「ブロッコリーの入れ方秀逸」顔息子が完食した付きおにぎり5個入り弁当
◆宮崎宣子、長男が完食した手作り弁当に喜び
宮崎は「完食 ありがとうございます」とコメントを添え、弁当の写真を投稿。顔のある可愛らしいおにぎりや、黒豆、ハンバーグ、ブロッコリー、ポークビッツなどを彩りよく詰めた弁当と、幼い長男の手が写り込んだショットを公開している。宮崎は「ハンバーグ ポークビッツはまだマストらしい」「（おにぎりを）5個に増やしてブロッコリーも増やして結構食べるようになりました」と長男の成長の様子を報告している。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿には「完食うれしいですね」「愛情が伝わるお弁当」「おにぎりの顔可愛い」「ブロッコリーの入れ方秀逸」「成長を感じる」「頑張りが報われた瞬間ですね」「ほっこりした」「おめでとうございます」などの反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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