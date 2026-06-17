元HKT48メンバー、夫と作った手料理3品を披露「お店みたい」「盛り付けがおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】元HKT48でタレントの朝長美桜が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。本格的な手作りの夕食を披露し、注目を集めている。
【写真】28歳元48メンバー「お店みたい」ジェノベーゼパスタメインの夫と作った手料理3品
朝長は「ジェノベーゼパスタ」と添えて、写真を投稿。白い皿にはトマトとチーズで飾られた鮮やかな緑色のジェノベーゼパスタが盛り付けられている。また、写真の後方には「とうもろこし生ハム茗荷サラダ」「彼作ローストビーフ」と記された料理も写っており、夫で起業家・プログラマーの山内奏人氏と共に作った華やかな食卓の様子を披露している。
この投稿には「お店みたい」「料理上手」「本格的でおいしそう」「盛り付けがおしゃれ」「参考にしたい」「食べてみたい」「素敵な夫婦像」などの反響が寄せられている。
朝長は2025年4月に山内氏と結婚したことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元48メンバー「お店みたい」ジェノベーゼパスタメインの夫と作った手料理3品
◆朝長美桜、本格手料理を披露
朝長は「ジェノベーゼパスタ」と添えて、写真を投稿。白い皿にはトマトとチーズで飾られた鮮やかな緑色のジェノベーゼパスタが盛り付けられている。また、写真の後方には「とうもろこし生ハム茗荷サラダ」「彼作ローストビーフ」と記された料理も写っており、夫で起業家・プログラマーの山内奏人氏と共に作った華やかな食卓の様子を披露している。
◆朝長美桜の投稿に反響
この投稿には「お店みたい」「料理上手」「本格的でおいしそう」「盛り付けがおしゃれ」「参考にしたい」「食べてみたい」「素敵な夫婦像」などの反響が寄せられている。
朝長は2025年4月に山内氏と結婚したことを報告している。（modelpress編集部）
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