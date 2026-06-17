料理家・和田明日香「味はとっても好評だったので良し」W杯日本代表対戦相手・チュニジアの国民食公開「初めて知った」「盛り付けがおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】料理家の和田明日香が6月16日、自身のInstagramを更新。FIFAワールドカップ2026での日本代表の次戦の対戦相手・チュニジアの国民食を披露した。
【写真】“平野レミの義娘”料理家「初めて知った」W杯日本対戦相手の国民食を手作り
和田は「サッカー日本代表、次回の対戦相手はチュニジアということで、チュニジアの国民食であるクスクスを作ってみた！」と記し、材料や調理方法を紹介。鶏肉やスパイスなどを入れて20分ほど煮込んだトマトソース、じゃがいもやピーマンのトッピングなどを添えて皿に盛り付けたクスクスを公開し、「今日のごはんなに？は？クスクス？チュニジアの料理？なんで？え、ママそんなにサッカー好きだったっけ？てかチュニジア料理食べたことあるの？本当に合ってんの？…などと家族にはいろいろ言われましたが、味はとっても好評だったので良し！」と家族の反応をつづっている。
この投稿に、ファンからは「暑い季節にピッタリ」「盛り付けがおしゃれ」「真似します」「初めて知った料理だけど作ってみたくなった」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
和田は、料理愛好家・平野レミの次男である率さんと2010年に結婚し、3人の子供を出産。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
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【写真】“平野レミの義娘”料理家「初めて知った」W杯日本対戦相手の国民食を手作り
◆和田明日香、チュニジアの国民食公開
和田は「サッカー日本代表、次回の対戦相手はチュニジアということで、チュニジアの国民食であるクスクスを作ってみた！」と記し、材料や調理方法を紹介。鶏肉やスパイスなどを入れて20分ほど煮込んだトマトソース、じゃがいもやピーマンのトッピングなどを添えて皿に盛り付けたクスクスを公開し、「今日のごはんなに？は？クスクス？チュニジアの料理？なんで？え、ママそんなにサッカー好きだったっけ？てかチュニジア料理食べたことあるの？本当に合ってんの？…などと家族にはいろいろ言われましたが、味はとっても好評だったので良し！」と家族の反応をつづっている。
◆和田明日香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「暑い季節にピッタリ」「盛り付けがおしゃれ」「真似します」「初めて知った料理だけど作ってみたくなった」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
和田は、料理愛好家・平野レミの次男である率さんと2010年に結婚し、3人の子供を出産。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
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