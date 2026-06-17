県南の小さな港町で、一度は灯りの消えかけたギャラリーが5月、4年ぶりに復活しました。



閉ざされた扉を再び開いたのは、病を乗り越えた89歳の男性。



ある芸術家との絆が紡いだ、温かい空間をご紹介します。

人口400人ほどが暮らす小さな港町、美波町木岐。



ここで、古民家の趣を感じながら、美術作品を鑑賞できるギャラリーが、4年ぶりに復活を遂げました。





その名も「木岐夢ぎゃらりー」。

（来館者）

「これはスギ、これはケヤキ」

「キレイね～」

「これを継ぐってたいへん」

「技術が素晴らしい」

愛おしそうにお客さんの様子を眺めている男性がいます。



ギャラリーを運営している勝瑞屋高春さん89歳です。

（木岐夢ギャラリー・勝瑞屋 高春さん）

「みなさんが楽しむより、それを見て私の方が楽しんでいる。いい人生だと思っていますよ」

勝瑞屋さんは仕事を退職後、安らぎを求めて三好市から木岐に移住。



地域のために何かしたいと、2007年に「木岐夢ぎゃらりー」をオープンしました。

（木岐夢ギャラリー・勝瑞屋 高春さん）

「（作品を）発表する人が楽しむ、それと発表した人の宣伝をやったら喜ぶなということで（始めた）」



しかし、2017年に勝瑞屋さんが体調を崩し、ギャラリーは一時休止。



その後、2022年に再開するも再び体調を崩し、わずか2カ月で二度目の休止となりました。

（木岐夢ギャラリー・勝瑞屋 高春さん）

「もともと持病が心臓なんですよ、それでコロナになってね、動きが取れなくなった」

「それで引きこもるようになった、そうすると運動もしない」

「それで大ごとになって、2回ほど救急車で運ばれることになった」



体調は回復したものの活動意欲は低下し、ギャラリーは閉ざされたままに。



そんなとき、かつて木岐夢ぎゃらりーで展示を行っていた、ある芸術家の話を耳にします。

（木岐夢ギャラリー・勝瑞屋 高春さん）

「村上哲史さんていうのがね、非常に滅入ってしまって沈んでしまっている」

「あの人は若い時から多くの人に感銘を与えてきた人なのに、なんとかしなきゃいけない」

一筆描くのも、ままならない。



脳性まひによる手足の障害を生まれながらに抱える、芸術家・村上哲史さん。



それでも、内なる情熱をキャンバスにぶつけ、長年作品を描き続けてきました。



そんな村上さんの作品には、他にはない特徴があります。

「ゼッケンをつけて台風やってくる」



自分が考え、感じたことを油絵と俳句で表現。



そんな村上さんに深く感銘を受け、俳句を三千句も贈り合い、親交を深めていた勝瑞屋さん。



村上さんの力になろうと、ギャラリーを4年ぶりに再開したのです。





❝約200年前に建てられた廻船問屋を改装❞



❝屋根には屋久杉が用いられる❞



❝江戸時代の貴重な作品も❞



（来館者）

「これからも歴史的に残っていくような作品が見られて、ありがたいというか感動しております」



「みんなで作品見ながら話ができるというのは、すごく癒されます」

❝村上さんら5人が作品を出展❞



（木岐夢ギャラリー・勝瑞屋 高春さん）

「ありがとうございました。お気を付けて帰ってください」



（記者）

「こうやって、芸術品に囲まれてっていうのは幸せですか」

（木岐夢ギャラリー・勝瑞屋 高春さん）

「幸せですね、それは良い感じですよ」



（記者）

「座って眺めるのが…」

（木岐夢ギャラリー・勝瑞屋 高春さん）

「一番の安らぎですね、本当にありがたい」

築200年の古民家に、再び刻まれ始めた新たな時間。



勝瑞屋さんはこれからもこの場所で、優しい物語を紡いでいきます。



木岐夢ぎゃらりーは、毎週金・土・日曜日に開かれていて入場料は無料です。



気になった方は、行ってみてはいかがでしょうか。