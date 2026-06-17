″鹿児島黒牛″の焼きすきなど人気メニューが衝撃の50％オフ！「和牛焼肉やくにく 徹」の2周年フェアがお得すぎ《6月30日まで》

Brand Bank Companyが運営する「和牛焼肉やくにく 徹」は、2026年6月16日から30日までの期間限定で「2周年フェア」を開催しています。

最高峰の和牛が半額で楽しめるチャンス！

6月30日までの2週間限定で開催している「2周年フェア」では、日本一の称号を獲得したブランド和牛"鹿児島黒牛"の焼きすきや和牛海鮮ユッケ、タンしゃぶに加え、ドリンク10種類が半額に。

また、2周年記念の限定メニューも登場しています。食事からデザートまで、ゴージャスなメニューがラインアップされています。

新宿・歌舞伎町に24年にオープン以来、デートや記念日、接待などさまざまなシーンで利用されてきた「和牛焼肉やくにく 徹」の、上質な和牛を使った極上の焼肉を特別価格で味わえる機会は見逃せません。

今だけ50％オフ！ 特別価格メニュー

・極みやきすき

大判にカットした鹿児島黒牛をさっと焼き上げ、卵と一緒に味わう、贅沢な"焼きすき"スタイル。

通常価格2500円のところ、50％オフの1250円に。

・海鮮和牛ユッケ

和牛のユッケと、甘海老や帆立などの海の幸を重ね、雲丹の自家製ジュレで包んだ一品。とろけるような和牛の旨みと海鮮の香りが一体となり味わえます。

通常価格1480円のところ、50％オフの740円に。

・タンしゃぶ（2枚）

薄くスライスした上質なタンを、さっと火を通して味わう「タンしゃぶ」。しっとりとした舌触りのタンは、噛むほどに上品な旨みが広がります。

通常価格960円のところ、50％オフの480円に。

・ドリンク10品

ビールとウイスキーなどのアルコールを含む10品のドリンクが半額です。

・サッポロ黒ラベル／デュワーズ12年：通常価格690円のところ、50％オフの345円

・レモンサワー／ウーロンハイ／粉茶ハイ／梅酒：通常価格590円のところ、50％オフの295円

・レモネード：通常価格610円のところ、50％オフの305円

・コーラ／ジンジャーエール／烏龍茶：通常価格400円のところ、50％オフの200円

2周年フェア限定メニュー

・本鮪和牛ユッケ

和牛の芳醇な甘みと本鮪の上品な旨みが掛け合わされて生み出される贅沢な味わいを一度に楽しめます。

価格は1580円。

・レバニラ

鹿児島黒牛の新鮮なレバーを使用。卓上で仕上げるため、熱々の状態で提供されます。

価格は980円。

・北海道ソフト 抹茶かき氷

練乳氷をふんわり削り、香り高い抹茶を贅沢にトッピング。かき氷の中には北海道ソフトクリームが隠れています。

価格は780円。

・北海道ソフト 和風あんみつ

ふわりとした食感に削った練乳氷に、濃厚な北海道ソフトクリームを合わせ、あんこや白玉、フルーツを盛り付けた一品です。

価格は780円。

・メロンパンアイス

香ばしいメロンパンに、優しい甘みの薄皮マロンのアイスをサンドしています。

価格は350円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部