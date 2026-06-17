中学校の部活動に関する話題です。



これまで学校の教員が指導にあたってきましたが、長時間勤務や専門外の部活を指導する場合もあるなど、教員の負担が大きいことから学校の外、地域の団体やクラブに指導を移行させる取り組みが進められています。



国は、今年度から6年間で休日の部活動は原則すべて外部に移行することを目指しています。



ただ、生徒たちの混乱を防ぐため、あるいは先々を見据えて、平日も含め一貫した指導を目指すクラブチームを新たに立ち上げる動きも増えています。





「子どもは地域の宝物」。この春、新たに誕生した湯沢市のクラブチームを取材しました。陽が沈み始めた午後7時すぎ。学校の部活動から帰宅するような時間帯ですが、続々と子どもたちが体育館に集まってきました。彼らはこの春、湯沢市を拠点に誕生したハンドボールのクラブチーム、HC秋田トレゾールの選手たちです。1チーム7人で戦うハンドボール。トレゾールには男子9人、女子8人の中学1年生が集まりました。フランス語で「宝物」を意味する「トレゾール」。ハンドボールを選んでくれた選手たちは「地域の宝物」という思いが込められています。少子化による競技人口の減少や大会を運営する教員の負担などを理由に、全国中学校体育大会、全中では今年度を最後にハンドボールを含めた9つの競技が廃止されます。最高峰の大会が消えてしまうため、ハンドボールを選ぶ中学生がいなくなるのではないか。そういった危機感もトレゾール立ちあげの理由の一つです。石山祐輔HC「やっぱり人口減少で子ども達が少ない、その中でハンドボールを秋田県からなくしたくないなという思いがあって、子ども達のため自分の娘もいたんですけども、そういう子ども達を守りたいなという思いがあってチームを立ち上げました」19年前の秋田わか杉国体にも選手として出場した石山さんを含め、主に3人が指導にあたるトレゾール。クラブ立ち上げから3か月。仕組みがまだ整っていないとして、今シーズン、指導者は報酬を受けとっていません。今後、クラブチームとしての運営面の整備もまだまだ課題として残っています。一方、トレゾールの練習には中学生とは異なる服装の大人も混ざっていますが…廣田裕司アナウンサー「おねえさま方は何者なんでしょうか？」女性「わたしたちはHC秋田Wです」全国大会出場経験もある社会人女子チーム、HC秋田Wの選手も練習に参加しています。高いレベルを目指したいとクラブチームを選んだ中学生たちにとって、現役で活躍している選手はお手本。地域で育てる仕組みになっているんです。HC秋田トレゾール 石山陽絆さん（ベテラン選手の動きを見て）「（ポストが）忍者みたいに忍びやかに移動して、いつの間にか消えてパスをもらってシュートをしてたりするところです」「やっぱり全国大会を目指しているので、そういうなんか全国レベルにつながることは力になると思います」高いレベルの指導に期待して湯沢市以外からこのクラブに加入した選手もいます。羽後町から通う宮田琉楓選手。小学3年生のときに羽後町のスポーツ少年団でハンドボールを始めた宮田選手。チームメイトはそのまま地元、羽後中の部活動に進むなか、宮田選手はトレゾールを選びました。宮田琉楓選手「名前もかっこいいし、初のクラブチームだからとても新しいチームでやるのが楽しみだったからです」自宅からは車で片道30分ほど。送迎の負担はあるものの、宮田選手の母・愛美さんも好意的に受け止めていました。母・宮田愛美さん「部活以外の選択肢が広がるっていうのはすごくいいことだと思うので、他のスポーツも競技人口減ってきてると思うので、そういう面ではやっぱりクラブチームはやっぱりすごくいいことだなとは思ってます」トレゾールはこの週末、全国大会につながるクラブチームの東北大会に挑みます。トレゾールとして臨む初めての公式戦。ここから歴史が始まります。宮田選手「一つでも多く試合に勝てるように練習をたくさんしてがんばっていきたい」「全国大会で優勝できるようなチームにしていきたいです」地域の宝を守り続ける仕組みとなっていくのか。クラブチームの今後の動きに注目です。♢♢♢♢♢部活動の移行は今回のように、「競技ができる環境を望んでいる」「高いレベルを目指したい」という子ども達の選択肢となる一方で、近くに希望する競技のクラブチームなどがなければ、遠くまで通うか、あるいは競技の継続をあきらめる子も出てくるかもしれません。また、学校での部活動という形だからこそ、新しいスポーツや文化活動に挑戦してみることもできたかと思います。さらに、部活動の指導に情熱を持ってあたってきた学校の教員の立場からすると、指導の場が減って「物足りなくなる」という声も少なくはありません。民間のクラブチームでは休日の練習場所の確保なども今後の課題です。外部への移行はまずは休日、そしてその先は平日についても改革が進むことになります。一番大切なことは子ども達の未来の可能性を守るための制度になっていくことだと感じました。※6月17日午後6時15分のABS news every.でお伝えします