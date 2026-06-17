鈴木知事

「クマの目撃情報は周辺住民等が被害を防ぐための重要な情報であることから、県民はもとより土地勘のない観光客を含むさまざまな方にタイムリーに届けることが肝要であります」



県議会一般質問3日目は、クマ出没の際の情報伝達をめぐり議論が交わされました。



鈴木知事は今月2日に秋田市河辺で女性がクマに襲われ死亡したことを例に、リアルタイムな情報伝達には課題があるとの認識を示し、次のように述べました。





鈴木知事「県で開発中のクマダスアプリについては目撃情報の即時発信を可能にするほか、ユーザーの近隣における目撃情報をプッシュ通知する機能も盛り込むこととしており、このアプリ化を契機に県民に対して現在は登録者数が約4万人にとどまっているクマダスのさらなる利用を促してまいります」緊急地震速報などの際に使われる緊急速報メールの配信などについては、エリアや対象者の絞り込みが難しいといった課題があるほか、そもそも可能かどうか今後、通信事業者や市町村などと協議を進めたいと述べました。一方、県内で捕獲されたクマ肉の流通と利用拡大についても議論されました。鈴木知事はジビエ産業は地域活性化や観光振興にもつながる大きな可能性があるとして、県総合食品研究センターでクマ肉を活用した新たなメニューや加工品の企画・開発の可能性について研究を進めていることを明らかにしました。鈴木知事「今後はこうした取り組みを基に加工技術の向上や商品開発への支援を進めるとともに、マタギ文化のストーリー性などを付加価値として、県産クマ肉のブランド化を図り県内外の飲食店へのPRを行ってまいります」ただ、利用拡大に向けてはクマの安定的な捕獲や加工場の整備など課題も多く、鈴木知事は「国の交付金も視野に入れながら課題を克服し県の新たな産業として発展させるよう研究を進めていく」と述べました。♢♢♢♢♢また、県は物価高騰対策として、LPガスを使用する家庭の利用料金を来月と8月に1,000円ずつ割引する支援事業などを盛り込んだ、5億1,600万円あまりの追加の補正予算案を提出しています。※6月17日午後6時15分のABS news every.でお伝えします