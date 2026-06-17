17日朝、秋田市浜田の住宅地である野生動物が目撃されました。



クマではなく、サルです。



市内では16日も目撃があり、県はサルを見ても近づかないよう注意を呼びかけています。



山粼愛子記者

「秋田市浜田の住宅地です。通学路にもなっているこの通りで、けさサルが目撃されたということです」



現場は浜田小学校から北に約500メートルの住宅地です。



午前5時45分ごろ、車で通りかかった男性が市道上にいる体長約80センチのサル1匹を目撃しました。





同じ時間帯、近くの公園でも目撃情報が寄せられていて、警察はパトロールを行い警戒を強めています。付近住民「サルは見たことなかったですね」「気を付けることはいっぱいあると思いますよ、とにかくごみは必ず持ち帰るということですよね」山粼愛子記者「先ほどの場所から2キロほど離れたこちらの住宅街でもきのうサルが目撃されました」16日に秋田市新屋で撮影された写真です。住宅街の道路の真ん中を歩く1匹のサル。撮影した女性によりますと、16日午後1時ごろ、車で帰宅途中に草むらから赤い顔のサルが飛び出してきたということです。サルは女性を見てから車の前を横切ったあと再び女性の方を振り返りました。車に驚いたり、こちらを警戒したりする様子はなかったということです。人の生活圏に現れた野生のサル。特にこどもや高齢者、女性などに襲いかかる場合があるとして、県はサルに遭遇してもむやみに近づいたりエサを与えたりしないようよびかけています。※6月17日午後6時15分のABS news every.でお伝えします