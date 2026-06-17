熱戦が続くサッカー・ワールドカップ。



15日の日本代表の激闘の余韻がまだまだ残っている方も多いと思います。



この盛り上がりを受けて、県内でも日本代表グッズの売り上げが好調のようです。



秋田市茨島にあるスーパースポーツゼビオ。



廣田裕司アナウンサー

「2週間ほど前にお店に来た時にはまだ在庫があったんですが、ワールドカップ効果すごいですね。ものすごい売れ行きです」





サッカー日本代表の選手たちと同じデザインのレプリカユニホーム。レトロなデザインが普段着使いにも人気の、白いアウェーユニホームは早々に完売しました。一方、ホームのブルーは。秋田茨島店 高橋孝弘さん「発売されてからは人気あったんですけども、やっぱりワールドカップが始まる直前、あと日本戦の前日からだいぶ動き出しまして、日本戦のこないだの試合終わった後からも数々お客様いらっしゃっていただいて、かなり品薄状態になっております」17日午前の時点ですでに売り切れているサイズもあるなど、人気となっています。もし、レプリカユニホームを買えなくても、日本代表のように簡単にあきらめてはいけません！ユニホームデザインのTシャツも人気です。ほかにも身に着ける応援アイテムや、勉強しながら応援できる文房具などそれぞれのスタイルで選手たちを後押しすることができます。グループリーグ突破へ重要な第2戦、チュニジア戦は21日の日曜日、午後1時から。ABSテレビで放送します。ワールドカップ優勝を目指す日本代表に秋田からもエールを送りましょう！※配信は文字情報のみです※6月17日午後6時15分のABS news every.でお伝えします