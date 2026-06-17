ポプラの「1個買うと1個もらえる」キャンペーン6月22日まで実施中！飲料をお得にゲットできるクーポンも。

コンビニエンスストアの「ポプラ」は、2026年6月16日から「い・ろ・は・す」無料券などがもらえるお得なキャンペーンを開催中です。

クラフトボス買うとクーポンもらえる！

【「い・ろ・は・す 天然水」無料券】

6月16日から22日までの期間、コカ・コーラ「い・ろ・は・す 天然水」（540ml）を購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月23日から7月6日まで。

【クラフトボス50円引き】

6月16日から7月13日までの期間、対象の飲料を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●クラフトボス ブラック（500ml）

●クラフトボス ラテ（500ml）

●クラフトボス 甘くないイタリアーノ（500ml）

●クラフトボス 世界のTEA フルーツティーエード ピーチ＆マンゴー（600ml）

●クラフトボス 世界のTEA チャイラテ（600ml）

●クラフトボス 世界のTEA 贅沢ミルクティー（600ml）

●クラフトボス 世界のTEA りんご＆洋梨 ゴールドアップルティー（600ml）

●クラフトボス 抹茶ラテ（500ml）

クーポン利用期間は6月16日から7月20日まで。

50円引きクーポンを利用して対象の飲料を購入した場合は、新たに50円引きクーポンは発券されません。また、クーポンは数量限定のため、上限に達し次第発券を終了する場合があります。

1会計で複数本購入した場合、もらえるクーポンは1枚（1本分）です。

一部店舗ではキャンペーンを実施していません。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ