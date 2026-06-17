ポプラの「1個買うと1個もらえる」キャンペーン6月22日まで実施中！飲料をお得にゲットできるクーポンも。
コンビニエンスストアの「ポプラ」は、2026年6月16日から「い・ろ・は・す」無料券などがもらえるお得なキャンペーンを開催中です。
クラフトボス買うとクーポンもらえる！【「い・ろ・は・す 天然水」無料券】
6月16日から22日までの期間、コカ・コーラ「い・ろ・は・す 天然水」（540ml）を購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は6月23日から7月6日まで。
6月16日から7月13日までの期間、対象の飲料を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●クラフトボス ブラック（500ml）
●クラフトボス ラテ（500ml）
●クラフトボス 甘くないイタリアーノ（500ml）
●クラフトボス 世界のTEA フルーツティーエード ピーチ＆マンゴー（600ml）
●クラフトボス 世界のTEA チャイラテ（600ml）
●クラフトボス 世界のTEA 贅沢ミルクティー（600ml）
●クラフトボス 世界のTEA りんご＆洋梨 ゴールドアップルティー（600ml）
●クラフトボス 抹茶ラテ（500ml）
クーポン利用期間は6月16日から7月20日まで。
50円引きクーポンを利用して対象の飲料を購入した場合は、新たに50円引きクーポンは発券されません。また、クーポンは数量限定のため、上限に達し次第発券を終了する場合があります。
1会計で複数本購入した場合、もらえるクーポンは1枚（1本分）です。
一部店舗ではキャンペーンを実施していません。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ