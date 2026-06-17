Aniqueは、カバーが運営するVTuberグループ「hololive English」の新規描き下ろしグッズ企画『Diner Caravan』を発表した。

【画像あり】通販の予定もあり 描き下ろしイラストを使用したグッズラインナップ

本企画は、アメリカンダイナーをテーマにしたhololive Englishの新規描き下ろしグッズ企画。を使用した各種グッズを展開する。

描き下ろしイラストでは、「hololive English -Advent-」のメンバーであるシオリ・ノヴェラ、古石ビジュー、ネリッサ・レイヴンクロフト、フワワ・アビスガードとモココ・アビスガード（FUWAMOCO）が営む移動式ダイナーを舞台に、森カリオペとオーロ・クロニーがゲストとして訪れるオリジナルシチュエーションが描かれている。アメリカンレトロな世界観と各タレントの個性を掛け合わせた、本企画だけの特別なイラストとなっている。

あわせて、Aniqueは7月2日から米国・ロサンゼルスで開催される北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2026」へ初出展することも明らかになった。会場では『Diner Caravan』描き下ろしイラストを使用した各種グッズを販売するほか、本企画の世界観を楽しめる特設フォトブースを展開する予定。フォトブースには、描き下ろしイラストに登場する全タレントの等身大パネルが設置される。

また、Anime Expo会場では、描き下ろしグッズをまとめて楽しめるキャラクター別バンドルセットも販売予定。本イベント限定仕様のオリジナルパッケージに加え、一部トレーディングアイテムを追加できる特別なセット展開も用意される。

Anime Expo終了後の7月6日より、本企画の商品は一部地域にてオンライン販売を予定している。詳細はAnique公式SNSにて案内される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）