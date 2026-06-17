絢香が、9月9日にリリースするデビュー20周年記念ベストアルバム『20 Lights - The Collection -』のジャケットアートワークを公開した。

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今作のアートワークは、過去に「にじいろ」なども手がけた千原徹也（れもんらいふ）が再びアートディレクションを担当。絢香を中心に、彼女がこれまでの歩みの中で紡いできた言葉や世界観を、20の“光”の手描きアートモチーフで表現。遊び心と洗練された美しさが絶妙なバランスで共存するビジュアルに仕上がっている。

また、今作の20周年メモリアル盤に付属するCDディスプレイスタンドとアクリルキーホルダーのデザインも公開。CDディスプレイスタンドは、CDとジャケットサイズのカードを飾ることができる仕様で、封入特典としての絢香本人直筆（プリント）メッセージやサインカードを飾ることもできる。

なお絢香は、9月より全国ツアー『絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催。9月18日の東京 府中の森芸術劇場を皮切りに、10月25日の大阪城ホールとツアーファイナル公演となる11月29日の日本武道館のアリーナ公演を含む全20公演をまわる。

（文＝リアルサウンド編集部）