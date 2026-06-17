TVアニメ『PSYREN -サイレン-』が、10月よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送されることが決定。あわせてアニメ映像初公開となるティザーPV第2弾が公開された。

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原作は、2008年から2010年にわたって『週刊少年ジャンプ』で連載された超能力バトルサスペンス漫画。AnimeJapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度ノミネートされるなど、完結から約15年が経った現在も根強い人気を誇る。

高校1年生・夜科アゲハはある日、公衆電話に放置されていた“赤いテレホンカード”を拾う。数日後、同じテレホンカードを持っていた幼なじみの同級生・雨宮桜子が姿を消す。アゲハは彼女を捜すため、全国規模で起こっている連続“神隠し”失踪事件の黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へとアクセスする。そして、命を懸けたゲームが始まってしまう。

監督を務めるのは小野勝巳。シリーズ構成を吉田伸、キャラクターデザインを大熊白、音楽を大間々昂、斎木達彦、兼松衆が手がけ、アニメーション制作はサテライトが担当する。

キャストには、夜科アゲハ役に安田陸矢、雨宮桜子役に風間万裕子、朝河飛龍役に武内駿輔、望月朧役に斉藤壮馬、霧崎兜役に野津山幸宏が起用された。

アニメ映像初公開となるティザーPV第2弾では、突然失踪した雨宮桜子を捜すため、夜科アゲハが、黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へアクセスするという物語の始まりが描かれている。映像の後半では、謎の“サイレン世界”に飛ばされたアゲハと雨宮のバトルシーンも垣間見える。（文＝リアルサウンド編集部）