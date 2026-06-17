■ドル円終値の推移

　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比
　０６月１７日　１６０円１８～２０銭　　　　　　　（▼０．０４）
　０６月１６日　１６０円２２～２４銭　　　　　　　（△０．１０）
　０６月１５日　１６０円１２～１３銭　　　　　　　（▼０．１５）
　０６月１２日　１６０円２７～２９銭　　　　　　　（▼０．２３）
　０６月１１日　１６０円５０～５１銭　　　　　　　（△０．１２）
　０６月１０日　１６０円３８～４０銭　　　　　　　（△０．１９）
　０６月０９日　１６０円１９～２０銭　　　　　　　（▼０．０３）
　０６月０８日　１６０円２２～２３銭　　　　　　　（△０．２８）
　０６月０５日　１５９円９４～９６銭　　　　　　　（△０．０５）
　０６月０４日　１５９円８９～９１銭　　　　　　　（△０．１９）
　０６月０３日　１５９円７０～７１銭　　　　　　　（△０．０２）
　０６月０２日　１５９円６８～６９銭　　　　　　　（△０．２２）
　０６月０１日　１５９円４６～４７銭　　　　　　　（△０．２０）
　０５月２９日　１５９円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．２０）
　０５月２８日　１５９円４６～４８銭　　　　　　　（△０．１１）
　０５月２７日　１５９円３５～３７銭　　　　　　　（△０．１６）
　０５月２６日　１５９円１９～２１銭　　　　　　　（△０．２３）
　０５月２５日　１５８円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．１６）
　０５月２２日　１５９円１２～１３銭　　　　　　　（△０．１０）
　０５月２１日　１５９円０２～０４銭　　　　　　　（▼０．０４）
　０５月２０日　１５９円０６～０８銭　　　　　　　（△０．０３）
　０５月１９日　１５９円０３～０５銭　　　　　　　（△０．１１）
　０５月１８日　１５８円９２～９３銭　　　　　　　（△０．４８）
　０５月１５日　１５８円４４～４５銭　　　　　　　（△０．５２）
　０５月１４日　１５７円９２～９３銭　　　　　　　（△０．０８）
　０５月１３日　１５７円８４～８５銭　　　　　　　（△０．３４）
　０５月１２日　１５７円５０～５１銭　　　　　　　（△０．３９）
　０５月１１日　１５７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．２８）
　０５月０８日　１５６円８３～８５銭　　　　　　　（△０．５７）
　０５月０７日　１５６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．３５）
　０５月０１日　１５６円６１～６３銭　　　　　　　（▼３．５２）
　０４月３０日　１６０円１３～１５銭　　　　　　　（△０．６１）
　０４月２８日　１５９円５２～５４銭　　　　　　　（△０．２９）
　０４月２７日　１５９円２３～２５銭　　　　　　　（▼０．４４）
　０４月２４日　１５９円６７～６９銭　　　　　　　（△０．０８）
　０４月２３日　１５９円５９～６１銭　　　　　　　（△０．３８）
　０４月２２日　１５９円２１～２３銭　　　　　　　（△０．２０）
　０４月２１日　１５９円０１～０３銭　　　　　　　（△０．０５）
　０４月２０日　１５８円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．２９）
　０４月１７日　１５９円２５～２８銭　　　　　　　（△０．３９）