NHK連続テレビ小説『風、薫る』の公式Instagramが更新され、安役の早坂美海と槇村太一役の林裕太による撮影現場でのオフショットが公開された。

参考：『風、薫る』“安”早坂美海から目が離せない！ 恋と家族をめぐる葛藤を見事に体現

投稿には、黄色の着物に身を包み髪をきりりと結い上げた早坂と、グレーの着物に袴を合わせた林が並ぶ姿が収められている。林が片手の指を曲げて“ハートポーズ”を作ろうとするも、早坂は取り合わない様子。その表情をうかがうように視線を送る林の姿など、和やかな撮影の合間がうかがえる3枚が切り取られている。

キャプションでは、劇中の2人の関係について「思いをよせる安が兄に恋に落ちるところを目撃してしまった槇村」と紹介。あわせて「ハートポーズを試みますがかないませんでした」「槇村の思いは一方通行」と、息の合わない様子をユーモラスに添えている。

同作は、見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める2026年度前期の連続テレビ小説。明治時代を舞台に、当時まだ確立されていなかった看護の世界へ飛び込んだ2人の女性が、看護師（トレインドナース）として成長していく姿を描く。（文＝リアルサウンド編集部）