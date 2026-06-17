特定非営利活動法人日本ロングトレイル協会は、「JAPAN TRAILフォトコンテスト2026」を実施する。作品の募集期間は9月1日（火）から11月30日（月）まで。

沖縄から北海道まで日本列島を縦断する、約1万kmのロングトレイル構想「JAPAN TRAIL」の魅力を広く伝えることを目的としたフォトコンテスト。募集部門は「トレイル上の絶景部門」と「トレイルでのスナップ部門」の2部門が用意されている。

応募資格にプロ・アマチュア、国籍、年齢、性別などの制限はない。ただし、応募作品は過去3年以内に撮影された未発表または発表予定のないものに限る。個人のSNS等に掲載済みの作品は応募対象外となる。応募点数は2部門合わせて1人3点まで。

各部門それぞれに賞が用意されており、「最優秀賞」には副賞として50万円（各1名）が授与されるほか、ルート周辺で日清食品製品を楽しむシーンを捉えた作品の中から若干名に「日清食品賞」として同社製品の詰め合わせが贈られる。

JAPAN TRAILとは、同協会が提唱する日本列島を縦断するロングトレイルのルート構想。沖縄県・阿波連ビーチから北海道・宗谷岬までを既存の自然歩道や登山道、遊歩道などで繋ぐことで、日本の豊かな自然や文化、歴史を歩いて体感できる全長約1万kmのウォーキングルートの構築を目指している。

コンテスト名

JAPAN TRAILフォトコンテスト2026



応募期間

2026年9月1日（火）～11月30日（月）



募集部門

副賞（各部門共通）

応募方法

トレイル上の絶景部門（JAPAN TRAIL／JAPAN TRAIL plusおよびその周辺の景色・景観・風景） トレイルでのスナップ部門（対象ルートおよび周辺での思い出、出会い、または日清食品製品を楽しむ食シーン）最優秀賞（1名）：50万円 優秀賞（2名）：20万円 佳作（2名）：10万円 日清食品賞（若干名）：日清食品製品詰め合わせ

写真共有サイト「GANREF」内の特設ページにある投稿フォームから応募

※投稿フォームは9月1日（火）に開設

特設ページ：https://ganref.jp/common/photo_contests/japantrail2026/

審査・入賞発表

昨年度の受賞作品

絶景部門

審査：2026年12月 入賞発表：2027年1月

最優秀賞・佐藤直也「森閃礼賛」

優秀賞・高橋秀治「立岩プラネタリウム」

優秀賞・日々是好日「信濃路の春」

佳作・傍士一郎「あの先へ、あの先まで」

佳作・マロン爺さん「雪の参拝」

スナップ部門

最優秀賞・松本明子「ゴキゲン黄金日和」

優秀賞・yayo「あ、飛行機」

優秀賞・井上裕太「朝陽を待つひととき」

佳作・小豆ごはん「山と川と橋」

佳作・中村則夫「私の相棒」

日清食品賞

OMU「HOT一息」

あやまる「ゴールデンコンビ」

榎本敏孝「徳本峠_島々谷_祝!!開通」