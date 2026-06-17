おむすびからスイーツまで！　【セブン‐イレブン】本格的な抹茶の味わいが楽しめる「静岡茶フェア」開催

セブン‐イレブン・ジャパンは6月9日より、静岡県産一番茶100％の静岡茶を使用した「静岡茶フェア」を静岡県内のセブン‐イレブン店舗にて開催しています。

同フェアでは、品質も技術もプレミアムな「静岡茶」を使用し共同開発したおむすびやパン、スイーツの全7品がラインアップ。お茶の香りやほろ苦さを、さまざまな商品で楽しめます。

■「地産地消」の取り組み

セブン‐イレブンでは、各地域の特色ある食文化に光を当て、地元の食材を積極的に活用することで、生産者様の支援と地域経済への貢献を図る「地産地消」に取り組んでいます。各県の優良な原材料を使用することで、多くのユーザーに地域の食の魅力を伝え、地域全体の活性化を図ることを目指しています。

日本の農業では、生産者の高齢化や後継者不足などにより、生産量が減少しているといいます。静岡県でも、お茶農家の減少とともに生産量が年々減少傾向にあります。

そこで静岡県は、静岡茶の普及を増やすべく、新たなプロジェクトを立ち上げました。セブン‐イレブン・ジャパンも共同で取り組み、その一環として同フェアの開催が決まったのだそう。

「静岡茶」の本格的な抹茶の味わいに胸が高まること間違いなし。抹茶好きはもちろん、静岡の活性化のためにもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■「静岡茶フェア」商品ラインアップ

●混ぜ飯おむすびお茶漬け風ごはん 静岡茶使用

価格：168円（税込181.44円）

発売日：6月9日〜順次

販売エリア：静岡県

静岡県の茶葉を混ぜ込み、海苔やかつおと調和したお茶の香りで、風味良く味わえます。

●静岡茶クリームの焼きチョコデニッシュ

価格：188円（税込203.04円）

発売日：6月9日〜順次

販売エリア：静岡県・山梨県

静岡茶クリームをトッピングした焼チョコデニッシュは、チョコレートの甘みとお茶のほろ苦さが絶妙なバランスです。

●お茶香るしっとりケーキ 静岡茶使用

価格：178円（税込192.24円）

発売日：6月9日〜順次

販売エリア：静岡県・山梨県

お茶の風味が楽しめる、しっとりとした食感が特長のケーキ。

●とろけるティラミス 静岡茶使用

価格：280円（税込302.40円）

発売日：6月9日〜順次

販売エリア：静岡県・山梨県

なめらかなティラミスムースに、パリッとしたホワイトチョコレートがアクセントのティラミス。和と洋の組み合わせが贅沢な一品です。

●濃いお茶もこ 静岡茶使用

価格：240円（税込259.20円）

発売日：6月9日〜順次

販売エリア：静岡県

もっちりとしたシュー生地の中に、お茶の渋みや旨味を凝縮したクリームとソースを詰めました。

●静岡茶仕立てのどら焼 葛もち入り

価格：240円（税込259.20円）

発売日：6月9日〜順次

販売エリア：静岡県

静岡茶を使用したお茶ムースと葛もち、粒あんを挟んだどら焼き。中に入った葛もちのもちもち食感がアクセントです。

●静岡茶仕立てのコロコロようかん

価格：270円（税込291.60円）

発売日：6月9日〜順次

販売エリア：静岡県

一口サイズで食べやすく、手軽に楽しめるお茶ようかん。ホイップクリームを付けて食べると“味変”も楽しめます。

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPを確認してください。

（エボル）