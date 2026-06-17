尾崎裕哉、父・尾崎豊の楽曲を歌い継ぐコンセプトライブ第2弾のライブ音源が配信決定

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尾崎裕哉が、父である故・尾崎豊の残した偉大な楽曲群を、あらたな解釈によって現代に響かせ歌い継ぐ特別なプロジェクト『OZAKI PLAYS OZAKI』。

2025年12月に開催され、満員の客席に深い感動と熱狂をもたらした同プロジェクトのコンセプトライブ第2弾『OZAKI PLAYS OZAKI 2.』のライブ音源が、7月1日から初配信される。

■尾崎豊が生前のライブで一度も演奏しなかった幻の楽曲も

尾崎豊自身が生前のライブで一度も演奏しなかった幻の楽曲「汚れた絆」や、スペシャルゲストとして当時のサウンドプロデュースを担当した本多俊之（Sax）を迎えてライブ音源として初披露した「太陽の破片」、さらに「Forget-me-not」「Driving All Night」など、音楽史における極めて貴重な14曲を一挙配信する。

さらに、本プロジェクトの次なる展開として、最新ステージとなる『OZAKI PLAYS OZAKI 3.』の開催が決定しており、6月20日よりチケットの一般発売がスタートする。

過去の伝説的ステージの追体験となるライブ音源配信と、未来へと紡がれるあらたなリアルステージ。尾崎裕哉が現代に響かせる“OZAKI”の魂を、ぜひ双方の空間で体験しよう。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

DIGITAL ALBUM『OZAKI PLAYS OZAKI 2.』

■ライブ情報

『OZAKI PLAYS OZAKI 3.』

11/22（日）大阪・ NHK大阪ホール

11/23（月・祝）愛知・ COMTEC PORTBASE

11/29（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

■関連リンク

尾崎裕哉 OFFICIAL SITE

https://www.hiroyaozaki.com/