『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK』販売開始！さらに続編となる第2弾の発売も決定「完全プライベートな素顔は必見」

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『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の公式ビジュアルブック『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK』が6月17日より販売を開始。さらに、続編となる第2弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK PLUS』を8月21日に発売することが決定した。

■激しいバトルの裏側にあった練習生たちの瑞々しい素顔

第2弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK PLUS』では、前作には掲載されていないポジション評価からデビュー決定までの激動の約1ヵ月半を収録。韓国合宿の舞台裏や収録の合間に撮影された、ここでしか見られない貴重なオフショットが満載となっており、練習生同士の仲の良さがうかがえるカップリング写真や完全プライベートな素顔は必見だ。

その他、第2回順位発表式以降活躍した35人の練習生たちが合宿中につけていた直筆日誌に加え、練習生の順位の推移をリスト化し、チーム名や各課題での担当曲・ポジションなどをまとめたデータも収録しており、『PRODUCE 101JAPAN 新世界』という番組と練習生の変遷を振り返ることができる。さらに、第1弾には収録しきれなかった101人の練習生のオフショットも収録している。

激しいバトルの裏側にあった練習生たちの瑞々しい素顔と、デビューに向けた熱い軌跡が凝縮された一冊。彼らのひたむきな歩みと、貴重なオフショットが詰まった本作を、ぜひチェックしよう。

また、対象書店（タワーレコード・HMV・紀伊國屋書店）で購入すると、限定購入特典として、アザーカットカード（絵柄3種・ランダム）をプレゼント。第2弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK PLUS』は、6月18日0時より、各ECサイトおよび書店にて一斉に予約受付を開始する。

（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■書籍情報

2026.06.17 ON SALE

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK』

2026.08.21 ON SALE

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK PLUS』

■関連リンク

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』番組公式サイト

https://produce101.jp/