「TOPIX先物」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限7141枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7141枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7141( 7141)
バークレイズ証券 6241( 6241)
ソシエテジェネラル証券 4951( 4951)
ビーオブエー証券 2207( 2207)
JPモルガン証券 1442( 1442)
ゴールドマン証券 13771( 1412)
サスケハナ・ホンコン 1000( 1000)
モルガンMUFG証券 998( 998)
UBS証券 457( 457)
HSBC証券 297( 297)
SBI証券 330( 258)
シティグループ証券 256( 256)
BNPパリバ証券 2038( 186)
日産証券 60( 60)
インタラクティブ証券 60( 60)
ドイツ証券 53( 53)
三菱UFJeスマート 56( 40)
光世証券 36( 36)
野村証券 377( 36)
フィリップ証券 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7141( 7141)
バークレイズ証券 6241( 6241)
ソシエテジェネラル証券 4951( 4951)
ビーオブエー証券 2207( 2207)
JPモルガン証券 1442( 1442)
ゴールドマン証券 13771( 1412)
サスケハナ・ホンコン 1000( 1000)
モルガンMUFG証券 998( 998)
UBS証券 457( 457)
HSBC証券 297( 297)
SBI証券 330( 258)
シティグループ証券 256( 256)
BNPパリバ証券 2038( 186)
日産証券 60( 60)
インタラクティブ証券 60( 60)
ドイツ証券 53( 53)
三菱UFJeスマート 56( 40)
光世証券 36( 36)
野村証券 377( 36)
フィリップ証券 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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