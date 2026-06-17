「TOPIX先物」手口情報（17日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、9月限1万3582枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万3582枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 13582( 13232)
ABNクリアリン証券 12810( 11687)
バークレイズ証券 11733( 11607)
JPモルガン証券 6839( 4230)
モルガンMUFG証券 3134( 2836)
ゴールドマン証券 33666( 2612)
シティグループ証券 10238( 2566)
ビーオブエー証券 2743( 1876)
サスケハナ・ホンコン 1872( 1872)
野村証券 1881( 1552)
UBS証券 1739( 639)
大和証券 511( 471)
ドイツ証券 426( 426)
BNPパリバ証券 420( 420)
みずほ証券 705( 405)
三菱UFJ証券 375( 335)
日産証券 330( 330)
SMBC日興証券 371( 308)
SBI証券 438( 272)
広田証券 208( 208)
三菱UFJeスマート 22( 0)
東海東京証券 7( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 13582( 13232)
ABNクリアリン証券 12810( 11687)
バークレイズ証券 11733( 11607)
JPモルガン証券 6839( 4230)
モルガンMUFG証券 3134( 2836)
ゴールドマン証券 33666( 2612)
シティグループ証券 10238( 2566)
ビーオブエー証券 2743( 1876)
サスケハナ・ホンコン 1872( 1872)
野村証券 1881( 1552)
UBS証券 1739( 639)
大和証券 511( 471)
ドイツ証券 426( 426)
BNPパリバ証券 420( 420)
みずほ証券 705( 405)
三菱UFJ証券 375( 335)
日産証券 330( 330)
SMBC日興証券 371( 308)
SBI証券 438( 272)
広田証券 208( 208)
三菱UFJeスマート 22( 0)
東海東京証券 7( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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