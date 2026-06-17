「日経225先物」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限7126枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7126枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7126( 7009)
ソシエテジェネラル証券 4636( 4436)
バークレイズ証券 4214( 4214)
サスケハナ・ホンコン 870( 870)
JPモルガン証券 855( 854)
SBI証券 1468( 842)
BNPパリバ証券 599( 547)
松井証券 433( 433)
楽天証券 709( 403)
日産証券 326( 326)
インタラクティブ証券 325( 325)
モルガンMUFG証券 262( 262)
ゴールドマン証券 227( 209)
マネックス証券 188( 188)
フィリップ証券 152( 152)
ビーオブエー証券 123( 123)
みずほ証券 214( 114)
シティグループ証券 162( 110)
野村証券 138( 104)
UBS証券 102( 102)
三菱UFJeスマート 40( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
ABNクリアリン証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
楽天証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7126( 7009)
ソシエテジェネラル証券 4636( 4436)
バークレイズ証券 4214( 4214)
サスケハナ・ホンコン 870( 870)
JPモルガン証券 855( 854)
SBI証券 1468( 842)
BNPパリバ証券 599( 547)
松井証券 433( 433)
楽天証券 709( 403)
日産証券 326( 326)
インタラクティブ証券 325( 325)
モルガンMUFG証券 262( 262)
ゴールドマン証券 227( 209)
マネックス証券 188( 188)
フィリップ証券 152( 152)
ビーオブエー証券 123( 123)
みずほ証券 214( 114)
シティグループ証券 162( 110)
野村証券 138( 104)
UBS証券 102( 102)
三菱UFJeスマート 40( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
ABNクリアリン証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
楽天証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース