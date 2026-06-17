　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8411枚だった。

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　8411(　　7730)
バークレイズ証券　　　　　　　6520(　　6352)
ソシエテジェネラル証券　　　　6232(　　5387)
サスケハナ・ホンコン　　　　　2032(　　1966)
JPモルガン証券　　　　　　　　2432(　　1373)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1866(　　 894)
日産証券　　　　　　　　　　　 901(　　 759)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1108(　　 723)
楽天証券　　　　　　　　　　　1035(　　 687)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1235(　　 652)
松井証券　　　　　　　　　　　 619(　　 619)
野村証券　　　　　　　　　　　 928(　　 612)
ビーオブエー証券　　　　　　　1416(　　 571)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 590(　　 483)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 597(　　 432)
ゴールドマン証券　　　　　　　 509(　　 431)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 421(　　 337)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 273(　　 273)
インタラクティブ証券　　　　　 264(　　 264)
フィリップ証券　　　　　　　　 235(　　 235)
シティグループ証券　　　　　　 358(　　　 0)
東海東京証券　　　　　　　　　 131(　　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　　64(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　63(　　　 0)

◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　42(　　　42)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　23(　　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　35(　　　21)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　　10)
日産証券　　　　　　　　　　　　 6(　　　 6)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　　 2)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 500(　　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 300(　　　 0)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 200(　　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース