「日経225先物」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8411枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8411枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8411( 7730)
バークレイズ証券 6520( 6352)
ソシエテジェネラル証券 6232( 5387)
サスケハナ・ホンコン 2032( 1966)
JPモルガン証券 2432( 1373)
SBI証券 1866( 894)
日産証券 901( 759)
BNPパリバ証券 1108( 723)
楽天証券 1035( 687)
モルガンMUFG証券 1235( 652)
松井証券 619( 619)
野村証券 928( 612)
ビーオブエー証券 1416( 571)
UBS証券 590( 483)
三菱UFJ証券 597( 432)
ゴールドマン証券 509( 431)
三菱UFJeスマート 421( 337)
ドイツ証券 273( 273)
インタラクティブ証券 264( 264)
フィリップ証券 235( 235)
シティグループ証券 358( 0)
東海東京証券 131( 0)
みずほ証券 64( 0)
SMBC日興証券 63( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
SBI証券 23( 21)
楽天証券 35( 21)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 15( 15)
JPモルガン証券 10( 10)
日産証券 6( 6)
フィリップ証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
UBS証券 500( 0)
ビーオブエー証券 300( 0)
ドイツ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8411( 7730)
バークレイズ証券 6520( 6352)
ソシエテジェネラル証券 6232( 5387)
サスケハナ・ホンコン 2032( 1966)
JPモルガン証券 2432( 1373)
SBI証券 1866( 894)
日産証券 901( 759)
BNPパリバ証券 1108( 723)
楽天証券 1035( 687)
モルガンMUFG証券 1235( 652)
松井証券 619( 619)
野村証券 928( 612)
ビーオブエー証券 1416( 571)
UBS証券 590( 483)
三菱UFJ証券 597( 432)
ゴールドマン証券 509( 431)
三菱UFJeスマート 421( 337)
ドイツ証券 273( 273)
インタラクティブ証券 264( 264)
フィリップ証券 235( 235)
シティグループ証券 358( 0)
東海東京証券 131( 0)
みずほ証券 64( 0)
SMBC日興証券 63( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
SBI証券 23( 21)
楽天証券 35( 21)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 15( 15)
JPモルガン証券 10( 10)
日産証券 6( 6)
フィリップ証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
UBS証券 500( 0)
ビーオブエー証券 300( 0)
ドイツ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース