FIFAワールドカップ2026北中米大会・1次リーグJ組第1戦が、16日（日本時間17日）に行われた。大会連覇を狙うアルゼンチンは、FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）がハットトリックを達成するなどアルジェリアを3－0で一蹴した。メッシはFWミロスラフ・クローゼ（ドイツ）が持つ歴代最多16得点に並んだ。FIFA公式サイトを含め海外メディアも大きく報じている。

■大会通算16得点でトップタイ

この日は、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）が2発、フランス代表FWキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）も同じく2ゴール決めた。当代きってのエースが揃い踏みしたが、主役の座をかっさらったのは38歳のメッシだった。

前半17分、豪快なミドルシュートを相手ゴールに突き刺すと、後半15分にはGKが弾いたボールを冷静に流し込み2点目。クローゼの持つ大会通算16得点まで「1」に迫ると、後半31分に再び左足を一閃。正確にコントロールされた鋭いシュートが、ゴールネットを揺らした。

アルゼンチン代表通算200試合目の出場となったメッシ。その節目をハットトリックで飾ったスーパースターは、後半35分にFWニコ・パス（コモ）と交代。ピッチを去る際には、万雷の拍手を浴びていた。

■指揮官「形容する言葉ない」

メッシは試合後、「家族やチームメートと、この喜びを分かち合えるのは本当に素晴らしいこと。幸せだよ」と満足感を漂わせた。

また、メッシについて問われたリオネル・スカローニ監督は「もう彼を形容する言葉が見当たらない。何と言っていいか分からない。20年に渡って彼はこういったことを我々に見せ続けてきた。彼のプレーを見るすべての人に刺激を与えているんだ」と話し、改めて称賛した。

一方、敗れたアルジェリアの主将DFアイサ・マンディ（リール）は、「勝敗を分けたのは、相手チームに冷酷なまでの決定力を持つ選手がいたこと。彼が得たチャンスは、ほとんどすべてゴールに結びつく。史上最高の選手かもしれない。彼の決定力が驚異的なのは分かっていた。できる限り抑えようとしたが、うまくいかなった。彼のほうが一枚も二枚も上だった」と脱帽した。