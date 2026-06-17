Canva初の全編アニメ新CMが放映開始　Hump Backの熱いメロディが彩る女子バンドの街興しストーリー

オンラインデザインツール「Canva（キャンバ）」を展開するCanva Japan株式会社は、ブランド初となる全編アニメーションの新TVCM「伝えたい想いのそばに 碧い海商店街」篇を、6月16日より全国でオンエアを開始しました。

今回の新CMは、人気の青春パンクバンド・Hump Backの代表曲「拝啓、少年よ」が持つ痛快なメロディに乗せ、デザインと音楽の力で故郷の危機に立ち向かう少女たちの瑞々しい青春模様がエモーショナルに描かれています。

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■ シャッター商店街を救え！デザインと音楽で大人たちを巻き込むサクセスストーリー

物語の舞台は、どこか閉塞感の漂う地方の小さな港町。一度は音楽の夢に挫折し、物憂げな表情でフェリーに揺られながら帰郷した主人公の少女・夏希（ナツキ）は、かつての思い出の場所である「碧い海商店街」が都市開発の波にのまれ、シャッター商店街と化している現実を目の当たりにします。

大切な場所を守るため、夏希は幼馴染の美波（ミナミ）とともに、音楽の力で街を盛り上げようと決意。2人はさっそくCanvaを開いてメンバー募集のフライヤーを作成し、これをきっかけに破天荒な釣り系YouTuberのミサキがドラムとして加入、3人のガールズバンドが結成されます。

彼女たちはCanvaを駆使して鮮やかな告知チラシを街中に配るだけでなく、役場の大人たちの前で熱い想いを込めたプレゼン資料を用いて訴えかけます。さらに、日々の練習風景を収めた動画を編集してSNSへ投稿すると、瞬く間に「50万回再生」を突破する大きな反響を呼びます。

少女たちの熱意とCanvaから生まれたビジュアルの力が、やがて頑なだった大人たちや街全体の心を動かし、ついに大規模な「復興フェス」が開催されるという、胸が熱くなるサクセスストーリーとなっています。

■ 前田佳織里の瑞々しい熱演に注目 3分間の豪華フルMVバージョンも展開

主人公・夏希のキャラクターボイスおよびナレーションを務めるのは、数々のアニメ作品で活躍する声優の前田佳織里さん。夢と現実の間で葛藤しながらも、芯のある歌声で周囲を巻き込んでいく情熱的なヒロインを、瑞々しくも力強い演技で見事に表現しています。

前田さんは今回の出演にあたり、「青春を思い出すような、とっても素敵な映像です。Canvaさんは、情熱がある人、何かを届けたい！という人たちの味方だと思います」と温かい応援コメントを寄せています。

今回のCM展開では、テレビ等で放映される「30秒版」に加え、公式YouTubeチャンネルなどではドラマの全貌やアニメーションの魅力をたっぷり堪能できる、3分間のMV仕様「WEB限定FULL Ver.」の2パターンを公開。

手がけた篠田利隆監督が「悶々とした気持ちを抱えた少女たちのひと夏の青春バンドストーリー」と語る通り、Hump Backの歌詞とアニメーションが完璧にシンクロした、思わず見入ってしまう映像に仕上がっています。

■ リアルなCanva体験で「何かを伝えたい」すべての人の背中を押す一本に

作中に盛り込まれた、直感的にテキストやイラスト素材を配置し、フライヤーを仕上げていくノートPCの画面など、誰もが「自分でも作れそう！」と創作意欲を刺激されるようなリアルなデザイン描写もCMの大きな見どころのひとつ。

チラシ1枚、動画1本から世界を変えるムーブメントを起こせる現代において、本CMはすべての「何かを発信したい」と願うクリエイターや学生、企業の背中をそっと押してくれるメッセージ性を含んでいます。

少女たちの眩しいひと夏の奮闘と未来への広がりを描いた本CMは、テレビおよび各種WEBプラットフォームにて広く公開されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061707.html