今シーズン限りで現役を引退した神戸ストークスの谷直樹さんが、ラジオ関西の神戸ストークス応援番組『RADIO STORKS』のB2優勝特別番組に出演し、優勝を決めた試合で沈めた現役最後のスリーポイントシュートの舞台裏を明かした。

谷直樹さん（写真：ラジオ関西『RADIO STORKS』）

兵庫県川西市出身の谷さんは、2011年に創設された兵庫ストークス（当時）に入団。クラブ一筋で15シーズンにわたってプレーし、「ミスターストークス」としてファン・ブースターから親しまれてきた。2025-26シーズン限りで現役を引退し、背番号「9」はクラブ初の永久欠番となる。

シーズン終了後の心境については、「まだなんかふわふわしている。徐々に来シーズンに向けて準備を始めるとか、そういうのを考えなくていいんかぁ、なんかさびしいなぁ、という感じです」と率直な思いを語った。

スリーポイントを狙う谷直樹選手 2026年4月19日撮影（写真：ラジオ関西）

今シーズンの神戸ストークスはレギュラーシーズンを55勝5敗で終え、西地区優勝を達成。プレーオフでも勝ち進み、5月17日のB2プレーオフ決勝では福島ファイヤーボンズを下して年間王者に輝いた。



谷さんは優勝について、「本当にうれしかったです。自分のキャリアの最後のシーズンで優勝で締めくくれたのは、みんなに感謝したいです」と振り返った。

中でも多くのブースターの記憶に残っているのが、優勝を決めた試合の終了間際に決めたスリーポイントシュートだ。



谷さんは当時の心境について、「（パスが）きた瞬間に『うわー、ボールきてもうた……』と。いやじゃなかったんですが、キャリアで一番緊張した瞬間というか、体が震えていたというか。『これ決めな、かっこつかへんな』と思ってシュートを打ったら、うまいこと入った」と回想した。

さらに、「入った瞬間はホッとしましたし、ファンの皆さんがすごい大歓声で喜んでくれたので、すごいうれしかったです」と笑顔を見せた。

リラックスした雰囲気でラジオ番組に臨む谷直樹さん（写真：ラジオ関西『RADIO STORKS』）

番組内では、引退発表時のエピソードにも言及。チーム全体へ引退を報告した後、共同キャプテンの寺園脩斗選手から「絶対に今シーズン、優勝しましょうね！」と声をかけられたことが印象に残っていると明かした。

また、シーズンを通して好調に見えたチームだが、苦しい時期もあったよう。谷選手はシーズンのターニングポイントとして、敵地での鹿児島レブナイズ戦（第4節、81‐89）を挙げた。

「その試合で負けたんですが、自分たちがやってはいけないミスをやって負けた試合だったので。この後はこういうミスは絶対にしないでおこうというのが明確になった試合だった。すごく大事な試合だったなと思います」と話し、敗戦から得た教訓がその後の快進撃につながったとの認識を示した。



さらに、ストークスの圧倒的な強さの要因については、「一番は練習の強度。結果に満足することなく、毎試合ハードに、毎回の練習をハードにしていたので、それが要因かなと思います」と分析した。

レギュラーシーズンのホーム最終戦で行われた、谷直樹選手引退セレモニーより 2026年4月19日撮影（写真：ラジオ関西）

来シーズンから、神戸はトップカテゴリー、Bリーグプレミアに身を置く。「インテンシティ（強度）が格段に上がるところが重要なポイントだと思う。今シーズンやっていた以上の練習を積み重ねて戦ってほしい」と、谷さんはチームに期待を寄せ、「苦しいシーズンになると言われているが、そうじゃなくて、あっと言わせるようないい結果を出してほしい」とエールを送った。

最後にファン・ブースターへ向けて、「ストークスが今後Bプレミアで戦ううえで、皆さんの応援というのが今まで以上に必要になると思うので、これからのストークスも応援してください」と呼びかけた。



※ラジオ関西『RADIO STORKS特別編 〜優勝したどー！〜』より