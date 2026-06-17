お笑いコンビ爆笑問題の太田光が、16日放送のTBSラジオ『爆笑問題カーボーイ』（火曜25時）に出演。人気芸人がタイタンライブの通称「芸人墓場」と呼ばれる楽屋から早々に退散していたエピソードを語った。

タイタンライブの裏側で起きたやり取り

この日のトークは、タイタンライブの裏側で起きたやり取りに焦点が当てられた。太田は「山里がさ、南海キャンディーズが来て」と切り出し、南海キャンディーズ・山里亮太がゲスト出演で楽屋に入ってきた際の第一声を再現する。「『おはようございます！』って入ってきたら、『芸人墓場へようこそ！』って」。これに相方・田中裕二も笑いながら相づちを打つ場面があった。

山里自身も“芸人墓場”と呼ばれる空間に対して警戒心を抱いていたようで、「いや、もう本当にもう僕も怖かったんですよ。ここに来るのが」と語っていたという。さらに「でも確かにね、中堅って言える年齢じゃなくなったもんですからね。やっぱり芸人墓場でしょうかね」と自虐気味に話すと、太田はすかさず「お前、もう芸人墓場、一歩足踏み入れてるわ」と応じた。

年齢の話題にも発展し、「山ちゃんさ、いくつ？今年」と尋ねると、山里は「あ、49です」と回答。これに太田は「じゃあ、まだ芸人墓場じゃないよ」と返し、「まだ若いよ。芸人墓場には入れらんないな」と続けた。山里も「そうですかね。僕は、じゃあ、ここではまだ大丈夫ですか？ルーキーですか？」と乗ると、太田は「お前、ルーキーだな」と軽妙なやり取りを繰り広げた。

しかし、楽屋の空気は次第に混沌としていく。太田は「だけどな、お前な、こっちの芸人墓場すごいよ」と前置きし、伊勢にまつわる不可解なエピソードを披露。「さっきなんか（BOOMER）伊勢なんかな、死んでたんだからね。死んでて起きたと思ったら、一切訳分かんないんだよ」と語り、血圧の話題になるも「何にも答えないんだぜ」と説明する。さらにBOOMER河田が「いや、それ多分さ、風邪引いてさ、病院行って血圧測られてさ。多分さ、伊勢な？」と推測しても、本人は沈黙を貫いていたという。

立ったままやり取りを見守る南海キャンディーズの2人

その場には山里の相方しずちゃんも加わっていたが、「誰一人さ、理解できないじゃん、言ってることが」と太田が振り返るように、会話は支離滅裂な様相を呈していたという。そんな中、南海キャンディーズの2人は立ったままそのやり取りを見守る状況になっていたという。

太田が「座る？」と声をかけるも、山里は「いや、これからネタ合わせやってきます」と返答。この時点で既に居心地の悪さを感じていた様子がうかがえる。太田はさらに「いや、別にいいよ。ここでして」と引き止めるような発言をするが、田中は「最悪だよ。絶対イヤだよ」と笑いながらツッコミを入れた。

周囲の芸人たちも「俺たち気にしないよな」「うん、気にしない」と無責任に後押しする中、山里は「いや、こっちが気にするんです」と捨てゼリフを残しその場を後にしたという。