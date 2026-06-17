目的地まで速く、快適に移動できる新幹線ですが、車内や駅に忘れ物をしたことはありませんか？



そんな忘れ物に新たなサービスです。



■ 熊本駅利用者「（新幹線内の忘れ物は）もちろんあります。大好きだった帽子を忘れて泣く泣くこれを買いました。」

「携帯（電話）を新幹線の中に忘れて、それを取りに行くのが大変でした。」

「取引先へのお土産を新幹線の中に忘れて、結局、取引が終わったあとに取りに行って間に合わなかった。」

「後ろの人がキャリーケースを忘れちゃった。次の鹿児島まで取りにいかないといけない。」





■山本紗英子アナウンサー「今、見えているのが4日分の忘れ物です。お土産や上着が目立ちますね。スーツケースもあります。」駅構内や車内で毎日のように見つかる忘れ物。スマートフォンやICカードなどの貴重品、お土産のほか、最近はワイヤレスイヤホンも多く、梅雨の時期は傘も増えます。忘れた場所は、「車内」が圧倒的に多く、ホームやトイレなどにも忘れがちだといいます。そんな中…■山本アナ「きょうから始まったサービス。それは、忘れ物を新幹線で届けてくれます。」その名も「最短即日！はやっ！便お忘れ物スピードお返しサービス」です。新幹線の車内や駅に忘れたスマホや鍵など大切なものを、新幹線に載せて、早ければその日のうちに、JR九州の博多駅、熊本駅、鹿児島中央駅で受け取れるサービスです。利用料は1点につき2500円で、これらの3駅構内で保管されたものと新幹線の車内で忘れたものが対象です。（但し現金や要冷蔵品などは不可）新幹線で忘れ物を届けるアイデアの種となったのが…■JR九州 営業課 列車物流プロジェクト 金丸洋平主査「現在展開している新幹線荷物輸送『はやっ！便』のスピード価値を、お客様のお困りごと、忘れ物の解決に直結できないか、と」活用したのは、2021年から始まった新幹線内の空きスペースを使って、その日のうちに荷物を輸送するサービスです。忘れ物をした時、これまでは着払いの発送か、保管されている駅まで取りに行くしかなく、手間や時間がかかっていましたが、新しいサービスのスタートで利用者の負担の軽減が見込めます。■金丸主査「主要な駅でぱっと荷物を受け取れるという、お客様の新しい選択肢の一つとなる。お客様の労力、時間を有効活用していただけたら。」利用は、3つの駅の窓口かJR九州の忘れ物専用LINE公式アカウントからできます。（検索:JR九州 忘れ物）気を付けていても、つい、してしまう忘れ物。新しいサービスの誕生で、忘れ物の「困った」が少しでも減りますように！