フィギュアスケートの木下グループ所属ならびに木下アカデミーの選手が17日、京都・宇治市内の木下アカデミー京都アイスアリーナで練習を公開した。

ミラノ・コルティナ五輪4位で26年世界選手権2位の千葉百音（木下グループ）が調整。練習を終え、報道陣の囲み取材に応じた。

「筋力アップとか、パワーアップをこのオフシーズンに重点的に取り組んできた。体のコンディションでいうと、凄く負荷がかかっている状態で練習したり、ちょっと回復してジャンプが安定してきたり。トリプルアクセルや4回転の練習も続けています」

初めて出場した五輪は「本当に貴重な経験になった」と振り返る千葉。一方で「自分の中で“何が足りないか”を凄く実感した試合でもあった」という。その後の世界選手権で銀メダルを獲得するなど、力を示した25―26年シーズン。戦い終え、自らの課題とも向き合い、オフから過ごしてきた。

「五輪シーズンが終わって、いろんな新しい技にチャレンジしたり練習できるのは今の時期だなって思っていたので。（大技を）実戦に投入するかどうかはジャンプの完成度次第。（プログラムに）入れるか入れないかはまだ決めていない段階だけど、どこまでできるか挑戦していきたいと思っています」

今季はグランプリシリーズで第3戦中国杯と第6戦NHK杯にエントリーされている。