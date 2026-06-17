フィギュアスケートの、木下グループ所属選手および木下アカデミー生の氷上練習が１７日、京都府宇治市の木下スケートアカデミー京都アイスアリーナで公開され、ミラノ五輪４位の千葉百音（２１）がオフに取り組んできた筋力アップの成果に、手応えを感じさせた。

「体全体」の筋力増を図ってきた千葉は、疲れの残る中でも「しっかり練習できた」と話した。

次の五輪に向けて「新しいチャレンジに練習時間を割くことができるのは今」ということで「もっとパワフルな滑りや、ジャンプの修得のため」必要を感じたのが、これまで以上の筋力という。

第一人者の坂本花織が引退したこともあり、フィギュア界のリーダーと目されることもあるが「引っ張っていく層かな」という自覚を持ちつつ「気持ちはいつまでも追う立場」と、まずは自身のポテンシャルを高めることに主眼を置く。

「シニア４年目」と、年齢も徐々に円熟に近づきつつある。来るシーズンから、ショートプログラムに映画「００７」のテーマ曲を採用。「魅惑的な曲」の世界観を「演じてみたい」と、大人の滑りにシフトしていくことを決めた。

それが、千葉の求める筋力にもつながっていく。取り組んでいるジャンプは「まだ（プログラムに）投入するほど完成していない」ため、じっくりと時間を掛けて技術を高める心づもりだ。

完成形の期限は切らないが「グランプリシリーズまでに調子と気持ちを上げていきたい」と千葉。「怪しげなボンドガールを演じたいですね」と、新たなシーズンに向け抱負を口にした。