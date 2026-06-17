梅雨のさなかにある九州北部。福岡県は、週末にかけてぐずついた天気が続きそうです。ジメジメした季節に注意したいのが「食中毒」です。家庭でできる対策をまとめました。

九州北部は、まだしばらく梅雨空が続く見込みで、この時期、気をつけたいのが“食中毒”です。



湿度も気温も高く、細菌が増えやすい梅雨や夏は、特に細菌性の食中毒が発生しやすくなります。



愛知県名古屋市では、5月31日から6月1日にかけて「コストコホールセール守山倉庫店」の「ハイローラー（B.L.T.）」を食べた男女5人が食中毒の症状を訴えました。





全員の便からは、腸管出血性大腸菌O157が検出されています。

一方、福岡市は6月17日、市内の飲食店で食中毒が発生したと発表しました。



市によりますと、5日に食事をした男性5人が症状を訴え、うち1人が入院。全員の便から、ニワトリなどの腸に生息する細菌「カンピロバクター」が検出されました。

細菌性の食中毒をどう防げばいいのか。福岡市の中村調理製菓専門学校を訪ねました。



■中村調理製菓専門学校・小森祐子 准教授

「カンピロバクターの食中毒は、特に夏に事故が多発しています。夏場の加熱不十分な鶏肉料理など、夏バテで体が弱っているところに、こういった物を食べることでダメージが出てくることもあると思います。」



細菌性食中毒の予防には、手洗いをして「菌をつけない」、冷蔵庫などで正しく保管し「菌を増やさない」、しっかり加熱して「菌をやっつける」という基本の三原則があります。



■小森准教授

「カンピロバクター自体は熱に弱いので、中心までしっかりと加熱すればやっつけることができます。」

肉を加熱する際は「中心部を75度で1分以上」もしくは、厚生労働省が同等の加熱条件として挙げる「中心部を70度で3分以上」を目安にしてください。



さらに、調理器具にも注意が必要です。



■小森准教授

「肉に火を通していても、まな板や包丁がきれいでなかったり、十分に洗浄・消毒されていなかったら、そこから二次汚染が起こります。」



まな板や包丁などは、調理の工程で使い分けたり、こまめに洗浄・殺菌したりすることを心がけましょう。

■中村安里記者

「福岡市内の生活雑貨店です。売り場には弁当箱がずらりと並んでいまして、中には抗菌シートや保冷剤など食中毒対策の商品もあります。」



福岡市の天神ロフトには、「お弁当」の食中毒対策グッズが並んでいました。

■天神ロフト 販売促進担当・大石佳奈さん

「こちらの商品は、フタに保冷剤ジェルが入っていて、冷凍庫で凍らせて使うと保冷剤の役割をしてくれる、この時期におすすめの弁当箱です。」



保冷剤を別に準備する手間が省けると、人気を集めているそうです。

さらに、今注目されているのが除菌スプレーです。食品に直接吹きかけることができます。



■大石さん

「高濃度のアルコールとカテキンを配合していて、実際に食品などにかけると除菌効果を発揮する商品です。この時期は人気で、スプレータイプのものは品切れとなっています。」



湿度が高くなる梅雨シーズン。食材や調理器具の取り扱いには十分注意して、食中毒を防ぎましょう。