シンガーソングライターの鮎川麻弥が17日までに自身のブログを更新。長年乗り続けている愛車の車検通過を報告した。



【写真】36年も乗っていると思えない状態の良さ！車への愛の賜物です

「麻弥愛車フィガロは無事に車検から戻りました!!何回目の車検だっけ?…(笑)新車からワンオーナーで乗っているので相棒歴、36年目です」とつづり、ベージュ色の車の前に立つ姿を公開した。



大切に乗り続けている“相棒”は、特徴的な外観から街中でも注目を集めるようで、「先日、百貨店の駐車場で乗り込もうとしていた時にこっちをじーっとみてくれている若いおしゃれなカップルがいらして『写真撮っていいですか?』って聞かれました。一瞬、『私のこと?』なーんて思ったけど(笑)違う違う!!フィガロくんのことでした。(笑)」と思わぬ撮影リクエストがあったことを告白。



「重戦機エルガイム」「機動戦士Ｚガンダム」の主題歌などでアニメファンおなじみのスター歌手も、若いカップルには気づかれなかったが、「『めちゃくちゃ可愛いですね!!』って若い方から言われて、めちゃくちゃ嬉しかったです」とゴキゲンだ。



レトロ調のデザインがオシャレな愛車について、「フィガロは日産が1991年に2万台限定で生産し、人気のあまり抽選販売された特別な車です。そう！見事当選して購入できた私の運命の『フィガロくん』です。中古車もだいぶ海外へ渡ったとのこと。特にイギリスへ。ますます見かけなくなりましたので、さらに大切に乗りたいと思います」と説明。今回も無事に車検を通り、「点検の後はさらに調子がいいです!!快適に走っています。メカニックさん、ありがとうございます!!」と謝意を記した。また、YouTubeでも愛車紹介動画をアップしている。



国際自動車連盟四輪国内A級のライセンスも持つ鮎川。車への愛あふれる投稿には、ファンから「すげぇ、36年かぁ。これからも大切に乗ってあげてね」「フィガロくんも幸せいっぱいだと思います 麻弥さんもフィガロくんもカッコいい!!」「長期間車乗ってる人にも税金高くするのではなく支援して欲しいですね」「何度見てもオシャレだなぁ」「可愛い方に可愛らしい車」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）