Da-iCE大野雄大＆GENERATIONS数原龍友、公開収録で“夏の約束”「夏の思い出、つくりましょう！」
５人組男性アーティスト・Da-iCEの大野雄大がパーソナリティーを務めるTOKYO FM『Da-iCEの大野雄大ッス supported by BOAT RACE』の公開収録が行われ、GENERATIONSの数原龍友がソロ名義・KAZとしてゲスト出演した。
【リハ写真】おなじみ「音が止まった」ポーズでいい表情のDa-iCE
会場となった東京・六本木のSIX WAKE ROPPONGIには、約70人の観客が集結。大きな拍手に迎えられて登場した数原は、「思わず右手と右足が一緒に出てしまいました」と観客との距離の近さに緊張した様子を見せながらも、「公開収録と聞いて、ガラス張りのスタジオをイメージしていたんですが、まさかこんなステージだとは思わなかった」と驚きを明かした。また、「ライブ会場みたいな感じでビックリしました。こんなサンダル姿で来ちゃった」と笑いを誘い、観客たちを和ませた。
大野と数原は、ともにダンス＆ボーカルグループでボーカルを務める間柄。昨年9月にはDa-iCEとGENERATIONSによるコラボレーション楽曲「Grounds」をリリースし、大きな話題を呼んだ。この日は「雄大くん」「龍友」と呼び合う親しい関係性ならではの軽快なトークを展開した。
コラボ制作時の話題では、LDHのスタジオ設備について大野が「素晴らしい環境で、ウチも欲しい」と感嘆。会場にいたスタッフへアピールする場面もあった。一方の数原は、初めてリハーサルを行った際の大野の印象について「天然なのか、変な人だなと思った」と告白。予想外の行動に驚かされたエピソードを披露し、「Da-iCEのムードメーカーなんだなと思った」と振り返った。
番組タイトルにもあるボートレースにちなみ、数原とボートレースとの意外な縁も明らかに。プロボートレーサーとして活躍する数原魁選手がいとこであることが明かされ、魁選手からのサプライズビデオメッセージが上映されると、「マジでびっくり！」と大興奮。「お父さんに似てきたな」と親族ならではの言葉をかけ、笑顔を見せていた。
トークは趣味の話題へ。サーフィン好きとして知られる数原は、「夜11時には寝て、朝4時、5時に起きる」という朝型生活を送っていることを明かし、サーフィンに夢中になったきっかけも語った。また、「大人になってから、夏を本気で楽しんでみてください。すっごい楽しいですよ」と熱弁。サーフィンをきっかけに、海を舞台にしたさまざまなアクティビティーへ広がり、今年の夏のプロジェクトも明かされた。
釣りを趣味とする大野も海好きという共通点があり、話題は自然と“夏の過ごし方”へ。数原は「今年の夏は、夏の思い出をつくりましょうよ！」と大野に呼びかけ、高校生の夏休み計画を立てるかのような盛り上がりを見せた。
同番組はTOKYO FMで毎週金曜午後7時30分から放送。数原龍友が出演する放送回は19日、26日の2週にわたってオンエアされる。
【リハ写真】おなじみ「音が止まった」ポーズでいい表情のDa-iCE
会場となった東京・六本木のSIX WAKE ROPPONGIには、約70人の観客が集結。大きな拍手に迎えられて登場した数原は、「思わず右手と右足が一緒に出てしまいました」と観客との距離の近さに緊張した様子を見せながらも、「公開収録と聞いて、ガラス張りのスタジオをイメージしていたんですが、まさかこんなステージだとは思わなかった」と驚きを明かした。また、「ライブ会場みたいな感じでビックリしました。こんなサンダル姿で来ちゃった」と笑いを誘い、観客たちを和ませた。
コラボ制作時の話題では、LDHのスタジオ設備について大野が「素晴らしい環境で、ウチも欲しい」と感嘆。会場にいたスタッフへアピールする場面もあった。一方の数原は、初めてリハーサルを行った際の大野の印象について「天然なのか、変な人だなと思った」と告白。予想外の行動に驚かされたエピソードを披露し、「Da-iCEのムードメーカーなんだなと思った」と振り返った。
番組タイトルにもあるボートレースにちなみ、数原とボートレースとの意外な縁も明らかに。プロボートレーサーとして活躍する数原魁選手がいとこであることが明かされ、魁選手からのサプライズビデオメッセージが上映されると、「マジでびっくり！」と大興奮。「お父さんに似てきたな」と親族ならではの言葉をかけ、笑顔を見せていた。
トークは趣味の話題へ。サーフィン好きとして知られる数原は、「夜11時には寝て、朝4時、5時に起きる」という朝型生活を送っていることを明かし、サーフィンに夢中になったきっかけも語った。また、「大人になってから、夏を本気で楽しんでみてください。すっごい楽しいですよ」と熱弁。サーフィンをきっかけに、海を舞台にしたさまざまなアクティビティーへ広がり、今年の夏のプロジェクトも明かされた。
釣りを趣味とする大野も海好きという共通点があり、話題は自然と“夏の過ごし方”へ。数原は「今年の夏は、夏の思い出をつくりましょうよ！」と大野に呼びかけ、高校生の夏休み計画を立てるかのような盛り上がりを見せた。
同番組はTOKYO FMで毎週金曜午後7時30分から放送。数原龍友が出演する放送回は19日、26日の2週にわたってオンエアされる。