宇多田ヒカル×甲本ヒロト対談を収録したZINE配布決定 対談映像もYouTube公開へ
宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」の7インチアナログレコード盤が24日にリリースされることを記念し、スペシャルZINEの配布が決定した。
【画像】抽選で10人！ほしい！宇多田ヒカル×甲本ヒロトB1ポスター
同アナログには、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録。発売を記念して制作されたZINEは、24日よりソニーストア銀座、札幌、名古屋、大阪、福岡天神の店頭で無料配布されるほか、同日午前0時から宇多田の公式サイトでもデジタル版をダウンロードできる。
ZINEには、宇多田と甲本による貴重な対談を掲載。対談の模様を収めた映像も後日YouTubeで公開される予定となっている。
また、「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤は、各ショップでの予約好調を受けて追加プレスが決定。各CDショップおよびECサイトで順次購入可能となる。商品の発送時期などの詳細は、各販売店の案内による。
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同アナログには、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録。発売を記念して制作されたZINEは、24日よりソニーストア銀座、札幌、名古屋、大阪、福岡天神の店頭で無料配布されるほか、同日午前0時から宇多田の公式サイトでもデジタル版をダウンロードできる。
ZINEには、宇多田と甲本による貴重な対談を掲載。対談の模様を収めた映像も後日YouTubeで公開される予定となっている。
また、「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤は、各ショップでの予約好調を受けて追加プレスが決定。各CDショップおよびECサイトで順次購入可能となる。商品の発送時期などの詳細は、各販売店の案内による。