子猫とわんこたちの運命的な出会いのエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で28万3000回再生を突破し、「涙出てくる…」「感動しました！」「昔はお友達だったのかも」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、外に出てみると『ひとりぼっちのボロボロ子猫』を発見→犬が近づいていって…まさかの『運命的な出会い』】

突然の出会い

TikTokアカウント「samiy7373」の投稿主さんは、わんこたちとの賑やかな暮らしを紹介しています。

ある朝、投稿主さんが外へ出ると、そこには小さな子猫がぽつんとたたずんでいました。近くを見回してみても親猫や兄弟猫の姿は見当たらず、どうやらひとりぼっちの様子。そんな子猫に最初に気付いたのは、一緒に暮らしているわんこたちでした。

興味津々で近寄り、じっと様子をうかがっていたそうです。投稿主さんが優しく声をかけてみると、子猫は警戒するどころか、ちょこちょこと後ろを付いてきたのだとか。その人懐っこい姿に驚きながらも、投稿主さんはひとまず庭まで連れて行くことにしました。

感動の展開に

すると庭に着いた子猫は、初対面のはずのわんこたちと自然に遊び始めたそうです。追いかけっこをしたり、そっと鼻を近づけたりと、その様子はまるで以前から一緒に暮らしていたかのよう。わんこたちも子猫を受け入れているようで、不思議なくらい穏やかな時間が流れていました。

投稿主さんはその光景を見ながら、この子をどうするべきか悩んだそうです。しかし、仲良く過ごす姿を目の当たりにするうちに気持ちは固まりました。こうして子猫は正式に家族の一員となり、新しい暮らしをスタートさせたのでした。

現在の姿も！

こうして始まった新しい生活の中で、その子猫はすっかり頼れる存在へと成長しました。後から子犬がやって来たときには、やんちゃないたずらを受け止めながら毛づくろいをしてあげたそうです。また、ゴールデンレトリバーが仲間入りした際には最初こそ警戒したものの、すぐに打ち解けて仲良しに。

さらに新たな子猫がやって来ると、わんこたちを怖がるその子を守るような行動まで見せたのだとか。今ではみんなをまとめるリーダーのような存在となり、家族の中心で慕われているそうです。

この投稿には「運命かもしれませんね」「あなたは素敵です」「家族が出来てよかったね」などの温かなコメントが寄せられています。

ご家族の心温まる日常はTikTokアカウント「samiy7373」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「samiy7373」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。