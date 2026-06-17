全国高校総合文化祭＝総文祭を来月に控える中、会場のひとつとなっている能代市で不審者に対処する訓練が行われました。



重点を置いたのは特定の組織に属さない、個人による重大犯罪への警戒です。



訓練が行われたのは、一般家庭約327万世帯分の電力を供給している能代火力発電所です。



近年、特定の組織に属さずにテロを計画するいわゆる"ローン・オフェンダー"への警戒が高まっています。





ひとりが関連業者を装っておとりとなっている間に共犯者が侵入した想定で訓練が行われました。警察へ通報「特徴はですね、上下黒の服装でサングラス、帽子を着用です。同じく黒ですね」警察や発電所の職員が、通報から不審者を取り押さえるまでの流れを確認しました。能代警察署 日景兼宜警備課長「訓練以上の成果といいますか、訓練以上の実力は本番では出せないと思いますので、訓練でいかに厳しくやるかということを考えて計画しました」能代火力発電所 鈴木拓哉所長「私どもだけではそういったテロ対策は防げないと思いますので、地域のみなさまであったり、警察署、私どもの警備を担っているもの、そういった方々と連携を取りながら総合力で対応していければという風に考えております」警察はテロを未然に防ぐため、今後も関係機関や地域住民との連携を強化していくことにしています。※6月17日午後6時15分のABS news every.でお伝えします