寒さを心配して犬にフードをかぶせてあげたのに....

フードが嫌すぎて後から可愛い声で文句を言い続けるわんちゃんの様子が話題となりました。この光景が投稿されると、「たまらない鳴き声」「そんなに嫌だったの」と、わんちゃんに同情しつつもその可愛さに癒された方々のコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点で6.9万回再生を突破しています。

【動画：夜、寒いかなと思い『犬にフードを被せた』結果→嫌がりすぎてしまい…子どものような『文句の言い方』】

寒そうな犬にフードをかぶせてあげたのに...

話題となったのはTikTokアカウント「tink.0503」に投稿された、フレンチブルドッグの『ティンク』ちゃんの光景です。

この日の夜は飼い主さんたちと屋外で過ごしていたティンクちゃん。

ティンクちゃんはピンクの可愛いパーカーを着ていたそうなのですが、短毛のためそれでも寒くないか心配だったという飼い主さん。少しでも暖かくなればと、飼い主さんはその後ティンクちゃんにパーカーのフードを被せてあげたそうです。

頭をすっぽりと覆って、フード姿もとてもキュートだったそうですが、ティンクちゃんは気に入らなかったようで...

可愛すぎる超ロング文句が止まらない！

フードを外したティンクちゃんは、小さく高い声で「ウーーーゥ！」と長ーい文句を言うように鳴き始めたのだそう。

その後も飼い主さんの顔をじっと睨みながら不満げな声を漏らし続けたり、前足で座っているクッションをグッと押してイライラしているような仕草を見せていたといいます。

そんなにフードが嫌だったのかと、「ごめんね」とティンクちゃんに謝りながらも、あからさまで可愛すぎるティンクちゃんの表情に思わず笑ってしまった飼い主さんなのでした。

お肉の前ではフードを忘れてしまうティンクちゃん

ティンクちゃんが文句を言っていたのはBBQをしていた時のことだそうで、ティンクちゃんも美味しそうなお肉を食べている様子も投稿されていました。

しかし嬉しそうな顔でお肉を食べているティンクちゃんは、フードを平気で被っていたのだとか。美味しい物を目の前にして、嫌なことをすっかり忘れている様子のティンクちゃんなのでした。

フードが嫌で長すぎる文句を言い出したティンクちゃんの投稿には、「怒ってる声も顔も可愛い」「フード似合ってたのにー」と、怒りながらも可愛すぎるティンクちゃんに賞賛の声が集まっていました。

TikTokアカウント「tink.0503」では、ティンクちゃんと同居犬のフレンチブルドッグ『ラピス』ちゃんの、多頭飼いならではの日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tink.0503」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。