Vesync Japanは、ペットとの暮らしに特化した空気清浄機『Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機』を6月16日より発売する。販売価格は31,980円（税込）。

【画像あり】ペットのいる家でも使える工夫が満載 機能紹介

同製品は、VeSync Co., Ltd（ウィーシンク）のブランドであるLevoitが、室内でのペット飼育に伴う抜け毛やホコリ、トイレ周辺のニオイ、お手入れ負担といった空気環境の悩みに応えるべく開発したモデル。「ペットと人がより快適に暮らせる空気環境づくり」をコンセプトに掲げている。

最大の特長は、プレフィルターに搭載された自動クリーニング機能。フィルターに付着したペットの毛やホコリを自動でかき落としてダストボックスへ回収する仕組みで、フィルターの目詰まりを抑えながら手動での掃除頻度を減らす。回収したゴミはワンタッチで取り外し可能で、ダストボックスは水洗いにも対応する。

フィルターには、HEPAフィルターと活性炭フィルターを組み合わせたペット専用設計を採用。空気中の抜け毛やホコリを捕集するとともに、ペット臭の原因となるイソ吉草酸やアンモニアなどのニオイ成分に配慮した設計となっている。

センサー類はTVOCニオイセンサーとPM2.5センサーを搭載。空気の変化をリアルタイムで検知し、状態に応じて運転を自動調整する。さらにペットモードでは、急激な風量変化や大きな運転音を抑制し、ペットが驚きにくい運転を実現。電源コードには噛みつきや引っかきへの配慮を施している。

専用アプリ『VeSync』に対応し、スマートフォンから運転操作や空気の状態の確認が可能。外出先からの電源操作やモード変更に加え、PM2.5やTVOCの測定値、フィルター交換時期も確認できる。

VeSyncアジア太平洋ブランドマネージャーのRhea Liaoは、「Levoitは、従来の『空気を浄化する空気清浄機』という発想から一歩進み、『ペットとの暮らしにおける空気管理』という新しい価値を提案したいと考えています」とコメントしている。

あわせて、VeSync公式ストアでは発売を記念して4,000円OFFクーポンを配布。利用期間は6月16日から6月30日まで。また、6月19日から6月21日まで開催される「インターペット大阪2026」（インテックス大阪）のVeSyncブース（5号館B002）にて本製品が展示される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）