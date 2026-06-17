元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ＫＡＴ―ＴＵＮ時代のライブのＭＣがほとんど、ぶっつけ本番だったことを明かした。

この日の視聴者生投票のテーマ「ぶっつけ本番で挑んだことがありますか？」について聞かれると、「今考えて見ると、ＫＡＴ―ＴＵＮのライブのＭＣは基本的には台本というか、トークテーマを決めずに基本はぶっつけ本番でやってたなあって思いますね」と答えた中丸。

ＭＣの大島由香里アナウンサーが「最初から？」と聞くと「最初から解散まで、ずーっと」と言い切った中丸。

「それで思ったのは、台本があった方が安定的に面白みも出ると思うんですけど、台本がないから悪い日は全然面白くないみたいな。これ、どうすんの？みたいな」と振り返ると「時間が過ぎていくだけみたいな回も出ちゃうんですけど、一方で事前に決めてない面白さみたいな、話がかみ合う時もあるじゃないですか。どっちもあるなっていうのがあって、そっちにかけてやってたなってのがありますね」と続けていた。