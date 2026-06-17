岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第９話が１２日に放送された。次回が最終回。

神奈川県警刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と弟・田鎖稔（染谷将太）が、１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）の真相に接近した。

父が勤務していた辛島金属工場の妻で山岳写真家・辛島ふみ（仙道敦子）が告白。辛島金属工場による拳銃密造を知った父田鎖朔太郎を口封じするため、工場長の辛島貞夫（長江英和）と刑事笹岡隆弘（柳憂怜）が、地上げに抵抗して母親が命を狙われていた中華屋「もっちゃん」店主茂木幸輝（山中崇）を脅迫し、助ける交換条件として、田鎖家襲撃を強要した。

９５年の事件の夜、茂木幸輝が田鎖家に侵入する様子も描かれたが、事件後の茂木の言動から、本当に茂木が実行犯であるのかは微妙。茂木がひるんで犯行に及ぶことができずに逃げ、その後に茂木に代わって実際に犯行に及んだ実行犯が別にいるとの見方も浮上している。

そのひとりが、刑事笹岡隆弘（柳憂怜）で、少なくとも教唆した主犯のひとりであることは確定しており、その後の事件捜査で「盗まれたものがないので怨恨」だとして、捜査を誤った方向に誘導していた。

終盤にきてクローズアップされている俳優・柳憂怜（６３）。ネットでも「柳ユーレイさんだったんだ」「どこかで見たと思ったら」「柳憂怜の変化がすごい」「柳ユーレイさん懐かしい」「たけし軍団の？！うお！」と驚く投稿も。

柳憂怜は、たけし軍団の古参で、俳優転向前は柳ユーレイとして知られた。