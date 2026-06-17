『ゆるキャン△』志摩リン愛用「YAMAHAビーノ」が64/1スケールでカプセルトイに登場
トイズキャビンより6月、「1/64YAMAHAビーノ フィギュアキーホルダー」(400円)のカプセルトイが発売される。
レトロな車体が人気の「YAMAHAビーノ」が、1/64フル塗装でカプセルトイに登場。化粧ケース入りで、キーボルダーでもスケールフィギュアでも楽しめる仕様となっている。
ラインナップはベージュ、イエロー、レッド、ブルー、ダークブラウンの全5種。6月18日より順次設置開始する。
【6月新製品メーカー出荷完了のお知らせ】「1/64 YAMAHAビーノ フィギュアキーホルダー」上記商品のメーカー出荷が完了しました❗🛵💨💨早い設置店様で、6月18日辺りから設置開始となります。※地域や流通経路により、設置開始に差があります。ご了承下さい😊 pic.twitter.com/B9x3KY0zmx- 株式会社トイズキャビン (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) June 16, 2026
レトロな車体が人気の「YAMAHAビーノ」が、1/64フル塗装でカプセルトイに登場。化粧ケース入りで、キーボルダーでもスケールフィギュアでも楽しめる仕様となっている。
ラインナップはベージュ、イエロー、レッド、ブルー、ダークブラウンの全5種。6月18日より順次設置開始する。