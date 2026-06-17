プロカンジャンケジャン／カンジャンケジャン通りの有名店

「カンジャンケジャン」W9万2000（中）

1980年オープンの老舗。近隣には同業店も多く並びますが、ひときわ人気が高いお店です。

「カンジャンケジャン」は、とろとろの卵とカニ味噌、ねっとりした身が渾然一体となった味わい。韓国の西海岸でとれる国産ワタリガニを使用し、生のまま秘伝のタレに3〜4日漬けています。

卵とカニみそ、身をご飯にのせた「ピビンパッ」W2万8000

■プロカンジャンケジャン

住所：瑞草区江南大路97キル 7 1F〜地下2F

交通：地下鉄3号線、新盆唐線新沙駅4番出口から徒歩3分

営業時間：10時30分〜23時（22時LO）

定休日：無休



弘益ケジャン／ワタリガニの醤油漬けのほか海鮮グルメが食べ放題

「カンジャンケジャン」弘益膳（小）ｗ2万8000〜

3コースの食べ放題が食べられるお店。ワタリガニの醤油漬けをメインに、コースによって、「ワタリガニの唐辛子味噌漬け」、「エビの醤油漬け」、「ワタリガニ鍋」などがラインナップしています。

食べ放題の「弘益膳（小）」はW2万8000〜。国産のワタリガニを使ったカンジャンケジャンが食べ放題なのはうれしいですね♪

エビの醤油漬けが入るコ ースも！

■弘益ケジャン（ほんいくけじゃん）

住所：麻浦区ワールドカップ北路59

交通：地下鉄2号線、京義・中央線弘大入口駅1番出口から徒歩12分

営業時間：11 時30分〜15時50 分、17時〜21時30分（20時30分LO）

定休日：第4水曜



ソサンコッケ／予約必須！カンジャンケジャンの実力店

「ケジャン定食」ｗ4万

路地の奥に潜んだ一軒家風の店舗。3〜4日前までに要予約（韓国語）と難関ですが、その価値は十分にあるはず！ 自分で予約が難しければ、ホテルのフロントに頼むのもあり◎。

「ケジャン定食」の1人前はやや小ぶりですが、中身はぎっしり！ 漁船から直接仕入れたメスのワタリガニを、毎日6時間漬け込んで新鮮な味わいで提供しています。

■ソサンコッケ

住所：麻浦区桃花キル12-3

交通：地下鉄5号線麻浦駅3番出口から徒歩3分

営業時間：11時50分〜14時30分、17時30分〜20時（19時LO）

定休日：無休



眞味食堂／知る人ぞ知るケジャン一筋の名店

「カンジャンケジャン定食」w4万5000

メニューは「カンジャンケジャン定食」のみ。忠清南道の瑞山から取り寄せたワタリガニを醤油ダレに3日間漬けこんだ、こだわりの味です。

定食にはタコの塩辛やナムル、ケランチム、キムチ、カキのチャンジャ、チゲなど、盛りだくさんの小皿料理が付いてきます！

超人気店なので、訪れる際は予約がおすすめ

■眞味食堂（ちんみしったん）

住所：麻浦区麻浦大路186-6

交通：地下鉄5号線エオゲ駅4番出口から徒歩5分

営業時間：11時30分〜15時30分（14時30分LO）、17〜20時

定休日：日曜、祝日

元テグタン／シメのポックンパプッも美味。ピリ辛ホットなタラ鍋

「テグタン」ｗ1万4000

タラ鍋料理店が集まる「テグタン横丁」で、最古にして最も人気の店。

「テグタン」は、タラの身、胆、白子、長ネギ、ニンニク、豆モヤシ、セリをとうがらしで煮込んだピリ辛でクセになる一品です。特製の薬味は芳醇な味わいで、味変におすすめ！

シメにおすすめ！カクテキやセリ、海苔を加えた「ポックンパッ」w3000

■元テグタン（うぉんてぐたん）

住所：龍山区漢江大路62カキル8

交通：地下鉄4、6号線三角地駅１番出口から徒歩3分

営業時間：10〜22 時（21時LO、日曜は〜21時50分）

定休日：月曜

ミリネヘムルタン／海鮮のエキスがとうがらしと溶け合う

「へムルタン」w５万（小）

創業40年以上の海鮮鍋専門店。ワタリガニやエビ、イカ、トコブシ、アサリ、ムール貝、白子などの豊富な海鮮は、創業当時から同じ仕入れ先を使い、変わらない味を提供しています。

「へムルタン」は海鮮のほか、長ネギ、春菊、豆モヤシなどの野菜もたっぷり！

■ミリネヘムルタン

住所：麻浦区大興路30キル18-5

交通：地下鉄2号線梨大駅5番出口から徒歩1分

営業時間：11〜23時（22時LO）

定休日：日曜

ペッコドン／新鮮さ抜群！プリプリのタコと辛味がやみつき

「サンナクチプルコギ」w3万

おしゃれなショップが軒を連ねる「狎鷗亭ロデオ通り」にある、生ダコとイカのプルコギ店。

一番人気は、タコの弾力とネギなどの野菜のシャキシャキ感がたまらない「サンナクチプルコギ」。生ダコ（サンナクチ）を真っ赤なコチュジャンソースで豪快に炒めた一品です。

■ペッコドン

住所：江南区彦州路172キル54 地下1F

交通：地下鉄水仁・盆唐線狎鷗亭ロデオ駅5番出口から徒歩4分

営業時間：11時30分〜21時30分（21時LO）

定休日：無休

ピョンファヨンナム／素材のよさを引き立てる 絶妙な辛さと味付けが◎

「ナッコプセ」w3万5000（小）

プサン発祥の郷土料理「ナッコプセ」の専門店。ナッチ（タコ）とコプチャン（牛ホルモン）、セウ（エビ）をヤンニョムで甘辛く炒めて煮込んだ鍋は見た目ほど辛くなく、海鮮とホルモンの相性も抜群です。新鮮なタコとエビ、ふわふわのコプチャンに、シメの焼き飯はマストオーダー！

■ピョンファヨンナム

住所：麻浦区東橋路254-1

交通：地下鉄2号線、京義・中央線弘大入口駅3番出口から徒歩10分

営業時間：11時30分〜15時30分、16時30分〜22時30分、土・日曜は11時30分〜22時30分（21時30分LO）

定休日：無休

ヨルジョンドチュクミ／辛さがクセになるぷりっぷりのチュクミ

「チュクミセット」w5万1000（2人前）

話題の龍山エリアに位置する、地元で有名なチュクミの専門店。

名物の「チュクミ」は外で網焼きしたものをテーブルにサービング。炭火焼きの香ばしさと、とうがらしが利いたチュクミの辛みが絶品！ 辛さも調節可能です。「チュクミセット」はチュクミに、うどんとケランチムがついたお得なセット。＋W4000でサムギョプサルも追加できます。

■ヨルジョンドチュクミ

住所：龍山区白凡路87キル40

交通：地下鉄1号線南営駅1番出口から徒歩7分

営業時間：11時30分〜23時

定休日：無休



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶソウル'26』に掲載した記事をもとに作成しています。

