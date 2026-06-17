デビュー25周年の歌手が、テレビ番組のインタビュー企画に出演。その様子を報告したInstagram投稿で、胸元のタトゥーを大胆に露わにした――。

注目を集めているのは、女優としても活躍する歌手の中島美嘉（43）。6月16日の生活情報番組『ノンストップ』（フジテレビ系）のインタビューで着用した衣装をInstagramで披露した。

白いレースの涼しげなジャケットに、ストライプ柄のグレーのカットソーと黒いパンツを合わせてモノトーンでまとめたコーディネートは、クールな中島の雰囲気によく合っている。ヘアスタイルは姫カットのダウンスタイルで、赤く染めた毛先が印象的だ。ひときわ目を引くのは、胸元のタトゥー。目のやり場に困るような場所にあるこのタトゥーは、同投稿の2枚目の写真で、鳥の翼のような図柄であることがわかる。

中島の表情は穏やかで、タトゥーを誇示するような様子は微塵も感じられない。タトゥーはカットソーのレース飾りともよく調和しており、ファッションのワンポイントとして自然に溶け込んでいる。

インタビューでは、放送翌日の6月17日が中島のニューシングル『光』の発売日。中島は作詞を担当した新曲に絡めながら自身の芸能活動を振り返った。

中島は2001年のドラマ『傷だらけのラブソング』（フジテレビ系）で女優兼歌手としてデビュー後、2002年の『第53回紅白歌合戦』（NHK系）以降、2009年まで8年連続で紅白に出演。2003年の楽曲『雪の華』は各国のアーティストが現地語でカバーするなど、国際的な人気を誇る。

女優としても人気が高く、矢沢あい原作の漫画『NANA』の実写映画ではロックシンガーの大崎ナナ役を好演。同作の主題歌『GLAMOROUS SKY』は、バラードの名手・中島の新境地を開拓する作品となった。

中島のInstagramのコメント欄には、

《相変わらず綺麗で可愛いすぎる》

《中島美嘉さん可愛いじゃなくていつのまにか綺麗になってるね。大人の女性になっていてとても素敵》

《素敵な衣装ですね》

《姫カット似合ってるー》

《傷だらけのラブソング見てました！なつかしいです》

と称賛の声が相次いだ。

中島の投稿はファンから好意的に受け止められており、タトゥーを問題視する声はほとんどないようだ。

「最近は中島さん同様、タトゥーを隠さない芸能人が増えています。たびたび注目されているシンガーソングライターのあいみょんさん（31）は、SNS投稿への映り込みを特に気にしていないようです。平手友梨奈さん（24）も、アイドル出身ながら歌謡番組出演時にタトゥーを隠さずに話題となりました。俳優の三吉彩花さん（29）はさらに大胆で、映画のプロモーションで背中のタトゥーを強調するようなドレス姿を披露。業界関係者の中でも、好意的に受け止める人がいるようです」（スポーツ紙記者）