有名女優、残り物活用した朝食6皿公開「ボリュームすごい」「親近感」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の秋野暢子が6月17日、自身のInstagramを更新。残り物も活用した朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「ボリュームすごい」親近感わく残り物活用した朝食6皿
秋野は「今朝もしっかりたべますね。昨日の残り物も沢山」と6皿の朝食を公開。トマトや玉ねぎのサラダ、肉の炒め物、とうもろこし、パン、さくらんぼなどが並んだ食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「ボリュームすごい」「残り物に親近感」「栄養バランス満点」「1日頑張れそう」「とうもろこしやさくらんぼが彩り添えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「ボリュームすごい」親近感わく残り物活用した朝食6皿
◆秋野暢子、残り物活用の朝食公開
秋野は「今朝もしっかりたべますね。昨日の残り物も沢山」と6皿の朝食を公開。トマトや玉ねぎのサラダ、肉の炒め物、とうもろこし、パン、さくらんぼなどが並んだ食卓を公開した。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームすごい」「残り物に親近感」「栄養バランス満点」「1日頑張れそう」「とうもろこしやさくらんぼが彩り添えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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