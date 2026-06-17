中川翔子「朝からベジータヘアに」双子兄の姿公開「髪伸びてる」「おめめクリクリ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】歌手でタレントの中川翔子が6月17日、自身のInstagramを更新。双子の兄の寝癖ヘアを公開した。
【写真】双子出産の41歳タレント「髪伸びてる」ベジータヘアの双子兄公開
中川は「お兄ちゃん毛量すごい寝癖で朝からベジータヘアになってました リアルだとこういう感じなんだろうな…」と記し、人気アニメ「ドラゴンボール」のキャラクター・ベジータ風に髪の毛が上を向いて立っている双子の兄の姿を公開。さらに「お風呂時はサリーちゃんの弟ヘアになります」とアニメ「魔法使いサリー」のキャラクター・カブのように前髪が真ん中に寄った風呂上がりの双子兄のショットも披露している。
また、親子でお揃いのパンツをはいたショットや双子が触れ合う様子など日常の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「髪伸びてる」「いろんなキャラになってるの面白い」「どの髪型でも可愛すぎる」「おめめクリクリでイケメン」「ムチムチで可愛らしい」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳タレント「髪伸びてる」ベジータヘアの双子兄公開
◆中川翔子、双子兄の寝癖ヘア公開
中川は「お兄ちゃん毛量すごい寝癖で朝からベジータヘアになってました リアルだとこういう感じなんだろうな…」と記し、人気アニメ「ドラゴンボール」のキャラクター・ベジータ風に髪の毛が上を向いて立っている双子の兄の姿を公開。さらに「お風呂時はサリーちゃんの弟ヘアになります」とアニメ「魔法使いサリー」のキャラクター・カブのように前髪が真ん中に寄った風呂上がりの双子兄のショットも披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「髪伸びてる」「いろんなキャラになってるの面白い」「どの髪型でも可愛すぎる」「おめめクリクリでイケメン」「ムチムチで可愛らしい」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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