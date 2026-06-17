安藤優子「言う事なしの夏の居酒屋メニュー」品数豊富な食卓公開「お酒が進みそう」「旬のものたくさんで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】キャスターの安藤優子が6月17日、自身のInstagramを更新。居酒屋風の食卓を公開した。
【写真】60代ベテランキャスター「旬のものたくさんで美味しそう」品数豊富な手作り夏の居酒屋メニュー
安藤は「キッチン居酒屋アンドー開店！」と記し、おかずをズラリと並べたキッチンカウンターでの食事を公開。隠し味に刻み沢庵とみょうがを入れた烏賊と生わかめの和え物、八丁味噌玉子を添えた鶏のレバーの甘辛煮、とうもろこし、蒸し器で蒸した石川芋と枝豆、アジフライなどの料理の写真をそれぞれ投稿し、「言う事なしの夏の居酒屋メニューでした」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「旬のものたくさんで美味しそう」「お酒が進みそう」「品数豊富で豪華」「料理上手」「こんな居酒屋あったら通いたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「旬のものたくさんで美味しそう」品数豊富な手作り夏の居酒屋メニュー
◆安藤優子、居酒屋風食事公開
安藤は「キッチン居酒屋アンドー開店！」と記し、おかずをズラリと並べたキッチンカウンターでの食事を公開。隠し味に刻み沢庵とみょうがを入れた烏賊と生わかめの和え物、八丁味噌玉子を添えた鶏のレバーの甘辛煮、とうもろこし、蒸し器で蒸した石川芋と枝豆、アジフライなどの料理の写真をそれぞれ投稿し、「言う事なしの夏の居酒屋メニューでした」とつづっている。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「旬のものたくさんで美味しそう」「お酒が進みそう」「品数豊富で豪華」「料理上手」「こんな居酒屋あったら通いたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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