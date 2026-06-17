桃井かおり「多くの不満で家ご飯になった」朝食公開「ホテルクオリティ作れちゃうのすごい」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月17日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。
【写真】LA在住75歳有名女優「ホテルクオリティを作れちゃうのすごい」多くの不満で家ご飯になった朝食
桃井は「スパニッシュオムレツとキノコのスープとガーリックトースト」と献立を記し、リーフが添えられたソーセージやパプリカが入ったスパニッシュオムレツ、ニンジンやブロッコリー、じゃがいもなどが入ったキノコのスープ、ガーリックトーストが並ぶ朝食の食卓を公開。「なんかホテルの朝食みたいの食べたいが？ホテルの朝には何故スープがない？昼近くまでブレックファーストメニューなら何故ガーリックパンが無い？と、多くの不満で家ご飯になった朝」と家での朝食になった経緯をつづっている。
この投稿に、ファンからは「ホテルクオリティを作れちゃうのすごい」「野菜たっぷりで栄養満点」「おしゃれ」「ボリュームたっぷり」「どれも美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住75歳有名女優「ホテルクオリティを作れちゃうのすごい」多くの不満で家ご飯になった朝食
◆桃井かおり、朝食公開
桃井は「スパニッシュオムレツとキノコのスープとガーリックトースト」と献立を記し、リーフが添えられたソーセージやパプリカが入ったスパニッシュオムレツ、ニンジンやブロッコリー、じゃがいもなどが入ったキノコのスープ、ガーリックトーストが並ぶ朝食の食卓を公開。「なんかホテルの朝食みたいの食べたいが？ホテルの朝には何故スープがない？昼近くまでブレックファーストメニューなら何故ガーリックパンが無い？と、多くの不満で家ご飯になった朝」と家での朝食になった経緯をつづっている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ホテルクオリティを作れちゃうのすごい」「野菜たっぷりで栄養満点」「おしゃれ」「ボリュームたっぷり」「どれも美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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