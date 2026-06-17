丸山桂里奈「関西人の血を引き継いでる」3歳娘のおふざけポーズショットに反響「血は争えない」「しっかり決まってる」
【モデルプレス＝2026/06/17】サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が6月17日、自身のInstagramを更新。3歳娘がポーズを決めた写真を公開し、話題となっている。
【写真】43歳元なでしこ「血は争えない」関西人夫に似た3歳娘のおふざけポーズショット
丸山は「待って、ずっとふざけてる カメラ向けたらまじずっと変なポーズ 普段も、、、誰に似た！？」と書き出し、娘の写真を複数枚投稿。飲み物が入ったマグを握る娘が、屋外で中腰でピースサインをしたり、ダンスをしているような写真を公開した。
丸山は「本並さんだ！！ やはり関西人の血を引き継いでる」「保育園でも、笑いは抑えてます て、先生に言われた笑」と続け、大阪府出身である夫で元サッカー日本代表の本並健治氏の影響であるのではと分析。「陽気で喜怒哀楽が激しすぎる娘 愛おしいぜい」と娘への愛をつづり、投稿を結んでいる。
この投稿は「可愛すぎるよ」「ポーズしっかり決まってる」「微笑ましい」「血は争えない」「この幸せな笑いを極めてほしい」「思わず頬が緩んじゃう」などという反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元なでしこ「血は争えない」関西人夫に似た3歳娘のおふざけポーズショット
◆丸山桂里奈、娘のおふざけポーズ披露
丸山は「待って、ずっとふざけてる カメラ向けたらまじずっと変なポーズ 普段も、、、誰に似た！？」と書き出し、娘の写真を複数枚投稿。飲み物が入ったマグを握る娘が、屋外で中腰でピースサインをしたり、ダンスをしているような写真を公開した。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿は「可愛すぎるよ」「ポーズしっかり決まってる」「微笑ましい」「血は争えない」「この幸せな笑いを極めてほしい」「思わず頬が緩んじゃう」などという反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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