ゴンチャ、夏の定番ピーチティーの「ピーチフルピーチ」6月25日発売

ゴンチャ ジャパンは、桃の果実感を楽しめるデザートティー「ピーチフルピーチ」を2026年6月25日から期間限定で販売する。

ゴンチャの夏の定番となっているピーチシリーズが今年も登場。今年は「ピーチフルピーチ」として、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃ソース･黄桃ソースを合わせたダブルピーチソースを採用した。ベースティーには阿里山ウーロンティーを使用し、桃の甘みと酸味を引き立てながら、すっきりとした後味に仕上げている。

ラインアップはミルクティー、ティーエード、ジェラッティー、スパークリングティーの4種類。今年はミルクティーとティーエードにLサイズが加わり、よりたっぷりと楽しめるようになった。

【ミルクティー、ティーエード、ジェラッティー、スパークリングティーの画像はこちら】

〈商品概要(価格はすべて税込)〉

◆ピーチフルピーチ ミルクティー(ICED/M)

価格:M 670円、L 760円

桃のおいしさを丸ごと味わうミルクティー。福島県産「あかつき」を使った白桃ソースと、黄桃ソースのダブルピーチソースが、阿里山ウーロンティーとミルクにとろけるように絡み合う。

◆ピーチフルピーチ ティーエード(ICED/M)

価格:M 670円、L 760円

桃のおいしさを阿里山ウーロンがすっきり引き立てる、夏にぴったりのフルーツティー。みずみずしい白桃ソースと甘酸っぱい黄桃ソースに、贅沢な果肉入りピーチゼリーで満足感もたっぷり。

◆ピーチフルピーチ ジェラッティー(FROZEN/M)

価格:700円

桃のおいしさが詰まった、シャリっとなめらかなフローズンティー。白桃と黄桃のダブルピーチソースに、果肉入りピーチゼリーと阿里山ウーロンティーを合わせた仕立て。

◆ピーチフルピーチ スパークリングティー(ICED/L)

価格:760円

桃がシュワッと香り立つ、爽快感あふれるスパークリングティー。白桃ソースと黄桃ソース、果肉入りピーチゼリーに、すっきりとした阿里山ウーロンティーを合わせた仕立て。

◆果肉入りピーチゼリー トッピング

価格:100円

福島県産「あかつき」のピーチピューレを使ったゼリーに、ピーチ果肉をごろっとあわせたトッピング。

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販売店舗：

国内ゴンチャ全店

※一部店舗では取り扱いのない商品がある。

発売日：

2026年6月25日(木)

モバイルオーダー先行販売：

6月22日(月)〜 商品取り扱い全店にて