ゴンチャ、夏の定番ピーチティーの「ピーチフルピーチ」6月25日発売
ゴンチャ ジャパンは、桃の果実感を楽しめるデザートティー「ピーチフルピーチ」を2026年6月25日から期間限定で販売する。
ゴンチャの夏の定番となっているピーチシリーズが今年も登場。今年は「ピーチフルピーチ」として、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃ソース･黄桃ソースを合わせたダブルピーチソースを採用した。ベースティーには阿里山ウーロンティーを使用し、桃の甘みと酸味を引き立てながら、すっきりとした後味に仕上げている。
ラインアップはミルクティー、ティーエード、ジェラッティー、スパークリングティーの4種類。今年はミルクティーとティーエードにLサイズが加わり、よりたっぷりと楽しめるようになった。
【ミルクティー、ティーエード、ジェラッティー、スパークリングティーの画像はこちら】〈商品概要(価格はすべて税込)〉
◆ピーチフルピーチ ミルクティー(ICED/M)
価格:M 670円、L 760円
桃のおいしさを丸ごと味わうミルクティー。福島県産「あかつき」を使った白桃ソースと、黄桃ソースのダブルピーチソースが、阿里山ウーロンティーとミルクにとろけるように絡み合う。
◆ピーチフルピーチ ティーエード(ICED/M)
価格:M 670円、L 760円
桃のおいしさを阿里山ウーロンがすっきり引き立てる、夏にぴったりのフルーツティー。みずみずしい白桃ソースと甘酸っぱい黄桃ソースに、贅沢な果肉入りピーチゼリーで満足感もたっぷり。
◆ピーチフルピーチ ジェラッティー(FROZEN/M)
価格:700円
桃のおいしさが詰まった、シャリっとなめらかなフローズンティー。白桃と黄桃のダブルピーチソースに、果肉入りピーチゼリーと阿里山ウーロンティーを合わせた仕立て。
◆ピーチフルピーチ スパークリングティー(ICED/L)
価格:760円
桃がシュワッと香り立つ、爽快感あふれるスパークリングティー。白桃ソースと黄桃ソース、果肉入りピーチゼリーに、すっきりとした阿里山ウーロンティーを合わせた仕立て。
◆果肉入りピーチゼリー トッピング
価格:100円
福島県産「あかつき」のピーチピューレを使ったゼリーに、ピーチ果肉をごろっとあわせたトッピング。
【ミルクティー、ティーエード、ジェラッティー、スパークリングティーの画像はこちら】
販売店舗：
国内ゴンチャ全店
※一部店舗では取り扱いのない商品がある。
発売日：
2026年6月25日(木)
モバイルオーダー先行販売：
6月22日(月)〜 商品取り扱い全店にて