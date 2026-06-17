A.B.C-Z橋本良亮「テンションで髪切った」新ヘア公開にファン歓喜「平成感がたまらない」「最強ビジュ」
【モデルプレス＝2026/06/17】A.B.C-Zの公式X（旧Twitter）が、6月16日に更新された。橋本良亮が新ヘアを公開した。
【写真】STARTOアイドル「イケ散らかしてる」平成感溢れる“イケイケ”新ヘア
橋本は「テンションで髪切った。イケイケ笑」とコメント。長い襟足をカットし、前髪をサイドで分けた明るめのブラウンの新ヘアを公開した。
この投稿に、ファンからは「最強ビジュ」「めっちゃ似合ってる」「夏っぽくて素敵」「平成感がたまらない」「ますますかっこよくなってる」「イケ散らかしてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】STARTOアイドル「イケ散らかしてる」平成感溢れる“イケイケ”新ヘア
◆橋本良亮、新ヘア公開
橋本は「テンションで髪切った。イケイケ笑」とコメント。長い襟足をカットし、前髪をサイドで分けた明るめのブラウンの新ヘアを公開した。
◆橋本良亮の新ヘアに反響
この投稿に、ファンからは「最強ビジュ」「めっちゃ似合ってる」「夏っぽくて素敵」「平成感がたまらない」「ますますかっこよくなってる」「イケ散らかしてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
テンションで髪切った。— A.B.C-Z (えーびーしーずぃー) (@abcz_official) June 16, 2026
イケイケ??????笑
はし pic.twitter.com/umoAA9ozEL
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