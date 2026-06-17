A.B.C-Z橋本良亮「テンションで髪切った」新ヘア公開にファン歓喜「平成感がたまらない」「最強ビジュ」

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/17】A.B.C-Zの公式X（旧Twitter）が、6月16日に更新された。橋本良亮が新ヘアを公開した。

【写真】STARTOアイドル「イケ散らかしてる」平成感溢れる“イケイケ”新ヘア

◆橋本良亮、新ヘア公開


橋本は「テンションで髪切った。イケイケ笑」とコメント。長い襟足をカットし、前髪をサイドで分けた明るめのブラウンの新ヘアを公開した。

◆橋本良亮の新ヘアに反響


この投稿に、ファンからは「最強ビジュ」「めっちゃ似合ってる」「夏っぽくて素敵」「平成感がたまらない」「ますますかっこよくなってる」「イケ散らかしてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）



【Not Sponsored 記事】